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Сегодня Гюлер и Беллингем впервые тренировались в футболках «Реала». Оба игрока написали об этом дне в соцсетях

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Особый момент 🤍

В понедельник «Реал» официально завершил свой летний перерыв и вернулся к тренировкам. За прошедший месяц состав команды пополнился четырьмя новичками: Хоселу, Фран Гарсия, Арда Гюлер и Джуд Беллингем присоединились к мадридцам.

Особенно громкими стали трансферы двух юных полузащитников в том числе и потому, что они сами страстно мечтали стать частью «Лос Бланкос». И вот сегодня они впервые вышли на поле под пристальным взглядом Карло Анчелотти!

И Арда, и Джуд, естественно, захотели запечатлеть этот момент в своих соцсетях.

Беллингем, который в своих интервью после перехода в «Мадрид» только и говорил о своем желании поскорее начать играть, выложил в свои соцсети пост с подписью: «Ожидание окончено. Vamos!!! (вперед — исп.)»

Гюлер тоже был счастлив впервые оказаться на мадридском поле. Турецкий полузащитник поделился фотографией, на которой он тренируется под наблюдением главного тренера, подписав ее: «День первый 🤍».

Дальше — больше!

2 комментария

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ZA.RMA
Надеюсь их адаптация пройдет успешно и уже в ближайшее время они смогут помочь команде в завоевании новых трофеев✨
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shark308
Грандиозных успехов обоим!
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