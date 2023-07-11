Особый момент 🤍

В понедельник «Реал» официально завершил свой летний перерыв и вернулся к тренировкам. За прошедший месяц состав команды пополнился четырьмя новичками: Хоселу, Фран Гарсия, Арда Гюлер и Джуд Беллингем присоединились к мадридцам.

Особенно громкими стали трансферы двух юных полузащитников в том числе и потому, что они сами страстно мечтали стать частью «Лос Бланкос». И вот сегодня они впервые вышли на поле под пристальным взглядом Карло Анчелотти!

И Арда, и Джуд, естественно, захотели запечатлеть этот момент в своих соцсетях.

Беллингем, который в своих интервью после перехода в «Мадрид» только и говорил о своем желании поскорее начать играть, выложил в свои соцсети пост с подписью: «Ожидание окончено. Vamos!!! (вперед — исп.)»

Гюлер тоже был счастлив впервые оказаться на мадридском поле. Турецкий полузащитник поделился фотографией, на которой он тренируется под наблюдением главного тренера, подписав ее: «День первый 🤍».

Дальше — больше!