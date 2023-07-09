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Один защитник «Мадрида» точно покинет команду. Клуб также может расстаться и с другими игроками

Альваро Одриосола Альваро Одриосола
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Трансферное окно открылось недавно.

Как уже не раз сообщалось ранее, до закрытия трансферного окна «Мадрид» намерен расстаться с еще несколькими игроками.

По данным Marca, Альваро Одориосола определенно станет одним из тех, кто точно покинет команду.

Правый защитник переехал на «Бернабеу» в 2018 году из «Сосьедада» за 30 млн евро. Однако он так и не смог закрепиться в клубе, постоянно уходя в аренду.

В прошлом сезоне в шести играх за «Мадрид» Одриосола сыграл всего 92 минуты. По контракту остался всего год, потому это последняя попытка выручить за него хоть что-то. Правда, особого интереса на рынке к защитнику нет.

1 комментарий

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Гражданин R
Главное чтобы Менди ушел
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