Трансферное окно открылось недавно.

Как уже не раз сообщалось ранее, до закрытия трансферного окна «Мадрид» намерен расстаться с еще несколькими игроками.

По данным Marca, Альваро Одориосола определенно станет одним из тех, кто точно покинет команду.

Правый защитник переехал на «Бернабеу» в 2018 году из «Сосьедада» за 30 млн евро. Однако он так и не смог закрепиться в клубе, постоянно уходя в аренду.

В прошлом сезоне в шести играх за «Мадрид» Одриосола сыграл всего 92 минуты. По контракту остался всего год, потому это последняя попытка выручить за него хоть что-то. Правда, особого интереса на рынке к защитнику нет.