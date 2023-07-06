Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор посоветовал Эдену Азару завершить карьеру, назвав бельгийского вингера «одним из самых больших провалов» в истории «Реала».

32-летний бельгиец перешел в «Мадрид» из «Челси» за рекордные 88,5 млн фунтов в 2019 году, но травмы помешали ему блеснуть в испанском клубе. Этим летом Эден покинул состав «сливочных».

Ряд клубов выразили заинтересованность в подписании контракта с бывшим форвардом «Реала» и «Челси», в том числе команда МЛС «Интер Майами», которая пытается убедить игрока присоединиться к Лионелю Месси, сообщает Relevo.

Эксперт Габби Агбонлахор считает, что Азару пора повесить бутсы на гвоздь.

Выступая на talkSPORT, бывший игрок сборной Англии сделал несколько язвительных комментариев об Азаре и его периоде на «Бернабеу».

«Я бы завершил карьеру, если бы я был Эденом Азаром», — сказал он. «Я чувствую, что он войдет в историю как один из самых больших провалов «Реала».

Агбонлахор добавил: «Да, у него были проблемы с травмами, но потом уже и клуб не особенно хотел видеть его в составе? Кто его подпишет после этого?».

«Какой спортивный директор подпишет Азара? Только если вы предложите ему оплату по количеству игрового времени».

В прошлом месяце Эден Азар опроверг слухи об уходе на пенсию, заявив, что он и так «отдыхал три года» в «Реале».