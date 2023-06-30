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Осимхену интересны только два клуба. Один из них - «Реал»

Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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«Виктор Осимхен не вернется во Францию, потому что он уже играл там», — сказал Сальваторе Баньи.

«То же самое с Германией. Он не переходит в «Ливерпуль» или «Челси», потому что они не играют в Лиге чемпионов.

Из всех команд, связанных с ним, он перешел бы только в «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Другие команды его не интересуют».

«Юнайтед» входит в число многих клубов, следящих за нападающим после великолепной кампании, в результате которой «Наполи» завоевал свой первый титул в Серии А за 33 года.

Осимхен забил 31 гол в 39 играх во всех соревнованиях, что сделало его одним из самых результативных бомбардиров Европы.

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
а разве он уже на таком уровне,что может выбирать сам Реал? Реал,которому он не нужен)
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