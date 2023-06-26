В 2012 году Лука Модрич подвергся резкой критике за неудовлетворительную игру в «Реале».

Это было настолько плохо, что Marca назвала Модрича худшим подписанием года в «Реале».

Многие болельщики, участвовавшие в голосовании, были болельщиками «Реала».

Защищая своего игрока, тогдашний тренер «Реала» Жозе Моуринью сказал: «Все, о чем я прошу вас, мадридисты, — это дать Луке Модричу время и набраться терпения. Он настолько хорош, что «Сантьяго Бернабеу» влюбится в него».

Перенесемся в 2023 год. Модрич выиграл «Золотой мяч». Добавьте к этому пять титулов Лиги чемпионов, а также многочисленные титулы.

Моуринью был абсолютно прав.