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Что Моуринью сказал о Модриче после того, как Marca назвала его худшим подписанием

Лука Модрич Лука Модрич
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В 2012 году Лука Модрич подвергся резкой критике за неудовлетворительную игру в «Реале».

Это было настолько плохо, что Marca назвала Модрича худшим подписанием года в «Реале».

Многие болельщики, участвовавшие в голосовании, были болельщиками «Реала».

Защищая своего игрока, тогдашний тренер «Реала» Жозе Моуринью сказал: «Все, о чем я прошу вас, мадридисты, — это дать Луке Модричу время и набраться терпения. Он настолько хорош, что «Сантьяго Бернабеу» влюбится в него».

Перенесемся в 2023 год. Модрич выиграл «Золотой мяч». Добавьте к этому пять титулов Лиги чемпионов, а также многочисленные титулы.

Моуринью был абсолютно прав.

6 комментариев

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3fz64j5nvq
Многие не любят Жозе , но именно он заложил фундамент будущих побед нашего любимого клуба )
+27
0
+27
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Виктор Никитин
подписание никогда не было плохим, это было просто левейшее публичное голосование на сайте Марки вот и всё, а по факту Модрич хорошо играл уже в первом же сезоне и успел забить очень важные мячи, например тому же МЮ
+2
-2
0
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Тухель
Ответ Сейит Касымбеков
эту чемпионскую команду, этот золотой состав был собран папой Карло) из-за них он устроил чистку, отпустил Озила, Ди Марию и Игуаина и ещё нескольких
Ага Ди Мария лучший ассистент ЛЧ 2013/2014. Лучший игрок финала ЛЧ 2014. Как же прекрасно что его выгнали из клуба. Без него же Анчелотти отлично проявил себя в следующем сезоне и по этому его летом уже уволили.
0
0
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