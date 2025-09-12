«Аллегри отказал «Арсеналу» и «ПСЖ». Макс считает, что побеждать в Лиге 1 слишком легко». Галеоне о предложениях тренеру «Милана»
Об этом сообщил Джованни Галеоне, экс-тренер и друг возглавившего «Милан» специалиста.
«Я ожидал, что его пригласят в «Милан» после Фонсеки, но они этого не сделали. В этом «Милане», такой хорошо структурированной команде, начиная с полузащиты и выше, меня не убеждает именно защита, как в целом, так и по отдельности: Максу нужно время и, возможно, больше игроков. Я сказал ему: «Возьми Джаку», а он ответил: «Он слишком медленный».
Я так и не простил Максу отказа от «Арсенала», это был отличный проект. Он даже отказался от «ПСЖ», и признался, что, по его мнению, побеждать в Лиге 1 слишком легко. Он считал, что это чемпионат для холостяков и женатиков», – сказал Галеоне в интервью La Repubblica.
