«Аллегри отказал «Арсеналу» и «ПСЖ». Макс считает, что побеждать в Лиге 1 слишком легко». Галеоне о предложениях тренеру «Милана»

Массимилиано Аллегри отказался возглавить «Арсенал» и «ПСЖ».

Об этом сообщил Джованни Галеоне, экс-тренер и друг возглавившего «Милан » специалиста.

«Я ожидал, что его пригласят в «Милан» после Фонсеки , но они этого не сделали. В этом «Милане», такой хорошо структурированной команде, начиная с полузащиты и выше, меня не убеждает именно защита, как в целом, так и по отдельности: Максу нужно время и, возможно, больше игроков. Я сказал ему: «Возьми Джаку», а он ответил: «Он слишком медленный».

Я так и не простил Максу отказа от «Арсенала », это был отличный проект. Он даже отказался от «ПСЖ », и признался, что, по его мнению, побеждать в Лиге 1 слишком легко. Он считал, что это чемпионат для холостяков и женатиков», – сказал Галеоне в интервью La Repubblica.

