Готов бороться.

Дани Себальос принял окончательное решение остаться в «Реале» в следующем сезоне, сообщила Marca, а после подтвердил гуру трансферных сделок Фабрицио Романо.

До сегодняшнего дня царили сомнения, захочет ли полузащитник подписывать новое соглашение с мадридским клубом, при этом его нынешний контракт истекает в конце июня. Однако многие журналисты сегодня подтвердили, что уже на днях Себальос подпишет новый контракт, рассчитанный до июня 2027 года, осталось лишь утрясти последние детали.

Фабрицио Романо добавил, что Дани принял решение на прошлой неделе.

В этом сезоне полузащитник совершил больше результативных действий, чем когда-либо до этого — 26-летний игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 46 играх за «сливочных». Однако в новом сезоне ему предстоит серьезная конкуренция в полузащите, так как клуб только подписал Джуда Беллингема, а Модрич, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Камавинга тоже намерены получить свои минуты.