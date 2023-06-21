Как будет выглядеть состав «Мадрида» в сезоне 2023/24, если клуб больше никого не подпишет? В «Реале» остался лишь один вакантный номер
«Реал» активно занимается усилением команды. В «Мадрид» уже перебрались Хоселу, Беллингем, Гарсия. Некоторые футболисты сменили игровые номера, кто-то вернулся из аренды.
Теперь в «Мадриде» остался всего лишь один вакантный номер! Почти все номера до 24-го разобраны, свободна лишь «девятка», недавно перебравшегося в Саудовскую Аравию Бензема.
А вот как будет выглядеть состав «Мадрида» в сезоне 2023/24, если клуб больше никого не подпишет:
№1: Тибо Куртуа;
№2: Дани Карвахаль;
№3: Эдер Милитао;
№4: Давид Алаба;
№5: Джуд Беллингем;
№6: Начо;
№7: Винисиус;
№8: Тони Кроос;
№9: свободен;
№10: Лука Модрич;
№11: Родриго;
№12: Эдуардо Камавинга;
№13: Андрей Лунин;
№14: Хоселу;
№15: Федерико Вальверде;
№16: Альваро Одриосола;
№17: Лукас Васкес;
№18: Орельен Тчуамени;
№19: Дани Себальос;
№20: Фран Гарсия;
№21: Браим Диас;
№22: Антонио Рюдигер;
№23: Ферлан Менди;
№24: Хесус Вальехо.
9-й номер Бензема пока свободен, но его вполне может занять топовый форвард, которого так сильно ждут фанаты «сливочных».
«Мадрид», как известно, интересовался Кейном и Мбаппе. Харри ближе к трансферу в «ПСЖ» или «Юнайтед», а Килиан утверждает, что останется в Париже еще на сезон. При этом по данным Marca, Хоселу может стать единственным футболистом атаки, которого подпишут «сливочные» в это трансферное окно.
Как думаете, появится ли у «Реала» новый обладатель 9-го номера к началу следующего сезона? Если да, то кто это будет?
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