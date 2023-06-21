«Реал» активно занимается усилением команды. В «Мадрид» уже перебрались Хоселу, Беллингем, Гарсия. Некоторые футболисты сменили игровые номера, кто-то вернулся из аренды.

Теперь в «Мадриде» остался всего лишь один вакантный номер! Почти все номера до 24-го разобраны, свободна лишь «девятка», недавно перебравшегося в Саудовскую Аравию Бензема.

А вот как будет выглядеть состав «Мадрида» в сезоне 2023/24, если клуб больше никого не подпишет:

№1: Тибо Куртуа;

№2: Дани Карвахаль;

№3: Эдер Милитао;

№4: Давид Алаба;

№5: Джуд Беллингем;

№6: Начо;

№7: Винисиус;

№8: Тони Кроос;

№9: свободен;

№10: Лука Модрич;

№11: Родриго;

№12: Эдуардо Камавинга;

№13: Андрей Лунин;

№14: Хоселу;

№15: Федерико Вальверде;

№16: Альваро Одриосола;

№17: Лукас Васкес;

№18: Орельен Тчуамени;

№19: Дани Себальос;

№20: Фран Гарсия;

№21: Браим Диас;

№22: Антонио Рюдигер;

№23: Ферлан Менди;

№24: Хесус Вальехо.

9-й номер Бензема пока свободен, но его вполне может занять топовый форвард, которого так сильно ждут фанаты «сливочных».

«Мадрид», как известно, интересовался Кейном и Мбаппе. Харри ближе к трансферу в «ПСЖ» или «Юнайтед», а Килиан утверждает, что останется в Париже еще на сезон. При этом по данным Marca, Хоселу может стать единственным футболистом атаки, которого подпишут «сливочные» в это трансферное окно.

Как думаете, появится ли у «Реала» новый обладатель 9-го номера к началу следующего сезона? Если да, то кто это будет?