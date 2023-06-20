В сборной Бельгии разгорелся конфликт между Тедеско и Куртуа. Вратарь недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитанскую повязку получил не он, а Ромелу Лукаку.

Тибо покинул расположение команды. На пресс-конференции Доменико заявил, что голкипер принял подобное решение из-за вопроса о капитанстве в сборной.

После слов Тедеско у Куртуа появился еще один повод для недовольства – ему не понравилось, что о разногласиях узнала общественность. Своими эмоциями вратарь «Мадрида» поделился в соцсетях:

«Сегодня днем ​​я был удивлен, услышав пресс-конференцию тренера, на которой он кратко и субъективно рассказал о частном разговоре, который состоялся у нас после матча с Австрией.

Хочу пояснить, что я не в первый и не в последний раз обсуждаю с тренером проблемы, связанные с раздевалкой, но впервые кто-то решился сказать об этом публично. Я глубоко разочарован этим, но хочу дать понять, что суждения тренера не соответствуют действительности.

В том разговоре я попросил его, не ради собственной выгоды, объяснить и принять jghtltktyyst решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом вредили нам, я всегда стремлюсь к общей выгоде. Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение, это должно быть его решением, именно это я и пытался ему донести. К сожалению, своей цели я не достиг.

Я настаиваю, что я ни в коем случае ничего не требовал и что я общался со своим товарищем по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные со сложившейся ситуацией. В то же время я хочу прояснить, что ни с одним из товарищей по команде у меня не было никаких дискуссий на подобную тему, как это утверждается.

Кроме того, вчера днем ​​я прошел обследование, так как у меня были проблемы с правым коленом. Медики моего Клуба и сборной были на связи и, рассмотрев все соответствующие материалы, решили, что мне необходимо покинуть сборы из-за травмы».

К публикации Тибо приложил фото сборной с черно-белым фильтром. Получилось таинственно и даже трагично.

При этом обратите внимание на то, что слово «клуб» Тибо написал с большой буквы. Это может быть как проявлением уважения к «Мадриду», так и банальной случайностью, но деталь в любом случае любопытная.

Как думаете, чем закончится конфликт Куртуа и Тедеско? Тренер и вратарь смогут найти компромисс?