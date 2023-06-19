Неожиданно.

В сборной Бельгии неспокойно — Тибо Куртуа отказался принимать участие в квалификационном матче Евро-2024 против Эстонии и покинул расположение команды.

Как только об этом стало известно, Het Laatste Nieuws и NU сразу сообщили, что причина отъезда голкипера кроется в конфликте с Доменико Тедеско из-за капитанской повязки. Игрока задели слова главного тренера о том, кто должен стать лидером сборной вместо травмированного Кевина де Брюйне:

«Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят».

Как оказалось, информация от нидерландских изданий была верна. В сегодняшней пресс-конференции Тедеско рассказал, как он узнал о решении вратаря «Мадрида»:

«Все вместе мы решили, что Лукаку будет капитаном в матче с Австрией, а Куртуа против Эстонии. После матча с Австрией Куртуа вдруг захотел поговорить со мной и сказал, что едет домой, потому что он разочарован и оскорблен».

Видимо, Тибо не самого высокого мнения о своем товарище Лукаку 😅