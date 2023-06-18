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Карвахаль не дал сбыться мечте Модрича о международном трофее со сборной, реализовав пенальти в финале Лиги Наций

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После 120 минут игры и ничьей 0:0 сборная Испании одолела Хорватию в серии пенальти (5:4) в финале Лиги Наций.

Дани Карвахаль вышел на поле на 97-й минуте встречи и стал автором решающего пенальти в ворота Хорватов – он был спокоен, нанеся удар Панекой.

Помимо Карвахаля, Начо, Фран Гарсия и Марко Асенсио представляли «Мадрид» и стали победителями турнира.

К сожалению для Луки Модрича, победитель только один. Хорватскому ветерану снова не удалось взять трофей, хотя он был к этому так близок.

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