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💣 Модрич откажется от контракта из Саудовской Аравии и останется в «Реале» еще на сезон. Хорвату предлагали £200 млн за три года 🤯

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Выдохнули.

Многие звезды футбола активно рассматривают Саудовскую Аравию, как хорошее место для заключительного этапа игровой карьеры. Но не Лука Модрич.

Sportbible сообщает, что хорватский полузащитник откажется от выгодного предложения «Аль-Хилаля» и останется на «Сантьяго Бернабеу», по крайней мере, еще на один сезон.

Luka Modric rejects big money offers to stay at Real Madrid - Football España

Инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что Модричу было предложено трехлетнее соглашение на £200 млн.

Считается, что Карло Анчелотти твердо верит в незаменимость хорвата, поэтому рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока основного состава.

Хорошая новость?

4 комментария

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ZA.RMA
Ему и в следующем году предложат столько же, а Мадриду он нужнее сейчас
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Геннадий Чеботарев
но контракт с Реалом он не продлил до сих пор,как и Кроос и Себальос.
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дамьен
"Считается, что Карло Анчелотти твердо верит в незаменимость хорвата, поэтому рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока основного состава".
Т.е. по вашему в Карима он не верил?
От игрока зависит
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Геннадий Чеботарев
не важно в кого верит анчелоти,его самого не должно быть в следующем сезоне в реале.
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