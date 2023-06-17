Выдохнули.

Многие звезды футбола активно рассматривают Саудовскую Аравию, как хорошее место для заключительного этапа игровой карьеры. Но не Лука Модрич.

Sportbible сообщает, что хорватский полузащитник откажется от выгодного предложения «Аль-Хилаля» и останется на «Сантьяго Бернабеу», по крайней мере, еще на один сезон.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что Модричу было предложено трехлетнее соглашение на £200 млн.

Считается, что Карло Анчелотти твердо верит в незаменимость хорвата, поэтому рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока основного состава.

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