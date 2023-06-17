💣 Модрич откажется от контракта из Саудовской Аравии и останется в «Реале» еще на сезон. Хорвату предлагали £200 млн за три года 🤯
Выдохнули.
Многие звезды футбола активно рассматривают Саудовскую Аравию, как хорошее место для заключительного этапа игровой карьеры. Но не Лука Модрич.
Sportbible сообщает, что хорватский полузащитник откажется от выгодного предложения «Аль-Хилаля» и останется на «Сантьяго Бернабеу», по крайней мере, еще на один сезон.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что Модричу было предложено трехлетнее соглашение на £200 млн.
Считается, что Карло Анчелотти твердо верит в незаменимость хорвата, поэтому рассчитывает на него в следующем сезоне, как на игрока основного состава.
Хорошая новость?
Т.е. по вашему в Карима он не верил?
От игрока зависит