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🧨 «Реал» готов включить в сделку по Мбаппе одного футболиста, чтобы снизить цену (The Telegraph). Теперь трансфер приобретает колоссальные риски для Переса

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Если провалится, то это будет что-то.

«Реал Мадрид» твердо намерен подписать Килиана Мбаппе этим летом, особенно, после ухода Карима Бензема и отказа форварда «ПСЖ» продлевать контракт.

По данным The Telegraph, сливочные даже готовы включить в сделку одного из футболистов основного состава, чтобы снизить стоимость трансфера.

Кого? Орельена Тчуамени.

Mbappe tried to get me to reject Real Madrid for PSG!' reveals Tchouameni | FootballTransfers.com

Сообщается, что французский клуб был заинтересован в подписании Тчуамени еще в прошлом году, но футболист выбрал «Мадрид».

Поскольку «Реал» купил Орельена за €100 млн, такой ход может значительно снизить траты на трансфер Мбаппе, если «ПСЖ» по-прежнему заинтересован в Тчуамени.

В Испании считают весьма вероятным такой маневр, поскольку французский полузащитник не оправдал ожидания руководства и большую часть сезона считался запасным вариантом.

Стоит того?

3 комментария

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Тахир Хусаинов
Если отдадут чуа, это будет предательство со стороны мадрида
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Raul Bloodworth
Тчуамени смотрится не рыбо не мясо. Тем более очевидно, что на его позиции будет играть Кама, который показал супер прогресс.
Поэтому сбывать тчу и не думать.
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