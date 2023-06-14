Если провалится, то это будет что-то.

«Реал Мадрид» твердо намерен подписать Килиана Мбаппе этим летом, особенно, после ухода Карима Бензема и отказа форварда «ПСЖ» продлевать контракт.

По данным The Telegraph, сливочные даже готовы включить в сделку одного из футболистов основного состава, чтобы снизить стоимость трансфера.

Кого? Орельена Тчуамени.

Сообщается, что французский клуб был заинтересован в подписании Тчуамени еще в прошлом году, но футболист выбрал «Мадрид».

Поскольку «Реал» купил Орельена за €100 млн, такой ход может значительно снизить траты на трансфер Мбаппе, если «ПСЖ» по-прежнему заинтересован в Тчуамени.

В Испании считают весьма вероятным такой маневр, поскольку французский полузащитник не оправдал ожидания руководства и большую часть сезона считался запасным вариантом.

Стоит того?