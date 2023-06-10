Мадридский «Реал» проявляет интерес к подписанию Альфонсо Дэвиса этим летом.

Однако в интервью Фабрицио Романо агент игрока Недаль Хуосех вылил ушат холодной воды на возможность того, что фулбек покинет «Мюнхен» летом.

По словам Хуосе, у Дависа еще два года контракта с «Баварией» и пока он не думает о своем будущем. Хотя агент подтвердил, что ему и Дэвису льстит, что их связывают с мадридским «Реалом».

Таким образом, вероятность того, что Дэвис будет подписан «Реалом» этим летом, составляет менее 10%. Но шансы «Мадрида» могут значительно возрасти, если у канадца возникнут конфликты в «Баварии».

Недавно «Реал» подписал Франа Гарсию, презентация которого ожидается в ближайшее время. Но приход Дэвиса укрепит позицию левого защитника на долгие годы. Учитывая, как Флорентино Перес омолаживает состав, вариант с Дэвисом нельзя исключать.