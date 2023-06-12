«Кастилья» Рауля близка к выходу в Сегунду. Вчера футболисты вышли в финал плей-офф, обыграв в полуфинале молодежную команду «Барселоны» (3:0) благодаря голам Дотора, Икера Браво и Аррибаса на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Предыдущая игра закончилась победой «сине-гранатовых» (4:2), поэтому общий счет полуфинального противостояния 5:4 в пользу «Кастильи».

Финал за выход в Сегунду будет против «Эльденсе», которая одолела «Сельту» с общим счетом (4-3).

Первый матч пройдет на «Ди Стефано» 18 или 19 июня, а ответный на выезде – 24 или 25 июня.

В такой решающий момент подопечные Рауля были не одни: баскетболисты «Мадрида» смотрели матч с «Барселоной» и активно болели за младших товарищей.