Теперь у него явно будет меньше работы.

Эден Азар все же покидает «Реал» после четырех долгих сезонов, омраченных травмами, чтобы попробовать возродить свою карьеру где-то еще.

За эти годы бельгиец бесконечно становился объектом насмешек из-за огромного количества времени, проведенного в лазарете, — он сыграл всего в 76 матчах за «Мадрид». Ему не удалось наладить связь с Карло Анчелотти, но зато он точно успел завести друзей в медицинском отделе клуба.

Вчера физиотерапевт клуба Давиде Виолати выложил у себя в соцсетях историю, посвященную Азару:

Виолати подписал фотографию словами: «Мой бро навсегда! 😢»

Неудивительно, что эти двое подружились, ведь они проводили вместе месяцы, пока нападающий восстанавливался от травм.

После ухода Эдена у медицинского персонала точно освободится много свободного времени.