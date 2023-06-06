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«Мой бро навсегда». Физиотерапевт «Мадрида» больше остальных переживает из-за ухода Азара

Эден Азар Эден Азар
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Теперь у него явно будет меньше работы.

Эден Азар все же покидает «Реал» после четырех долгих сезонов, омраченных травмами, чтобы попробовать возродить свою карьеру где-то еще.

За эти годы бельгиец бесконечно становился объектом насмешек из-за огромного количества времени, проведенного в лазарете, — он сыграл всего в 76 матчах за «Мадрид». Ему не удалось наладить связь с Карло Анчелотти, но зато он точно успел завести друзей в медицинском отделе клуба.

Вчера физиотерапевт клуба Давиде Виолати выложил у себя в соцсетях историю, посвященную Азару:

Виолати подписал фотографию словами: «Мой бро навсегда! 😢»

Неудивительно, что эти двое подружились, ведь они проводили вместе месяцы, пока нападающий восстанавливался от травм.

После ухода Эдена у медицинского персонала точно освободится много свободного времени.

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
На самом деле история грустная. И для Азара и для «Реала».
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