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🎥«Это не имеет значения». Фраза Тони Крооса заставила мадридистов влюбиться в него еще сильнее

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Тони Кроос не теряет самообладания ни при каких обстоятельствах, он в очередной раз доказал это перед финалом Лиги чемпионов в прошлом году, когда «Реал Мадрид» обыграл «Ливерпуль» в Париже.  

В раздевалке Карло Анчелотти сообщил команде о том, что матч начнется позже из-за инцидентов на входе на стадион, на что Кроос ответил: «Мы обыграем их позже, это не имеет значения». Фраза немца только еще больше влюбила в него всех мадридистов.

Эта сцена попала в трейлер фильма «В сердце Десимокуарты», который будет представлен 4 июня на Real Madrid TV. В документальном фильме будет показан путь «Мадрида» в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, который закончился исторической победой команды.

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