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Фабрицио Романо поделился инсайдом о Луке Модрич – хорват планирует уехать в Саудовскую Аравию

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По сообщениям Фабрицио Романо, Лука Модрич еще не принял предложение от Саудовской Аравии, поэтому пока не покинул «Реал».

Ранее сообщалось, что Модрич уже сказал «Мадриду», что он принимает предложение в размере 120 млн евро. Тем не менее, есть вероятность, что Модрич останется в «Реале», даже если клуб подпишет Джуда Беллингема.

Сообщалось, что 37-летний игрок договорился о продлении контракта с «Реалом» на один год после чемпионата мира в Катаре, хотя официально это соглашение еще не подписано.

Некоторые источники в Испании даже утверждают, что Модрич хочет уйти на пенсию только в «Реале» и откажется от огромной зарплаты из Саудовской Аравии.

А как считаете вы, останется ли хорват в «Мадриде»?

BREAKING: Modric suffers hamstring injury, doubtful against Manchester City - Managing Madrid

1 комментарий

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Harut Hovsepyan
Этот блог пробиват дно за дном просто! Когда уже добавят функцию ЧС для блогов? Эти то ли читать разучились, то ли через строчку читают и бегут строчить посты тут.

Вот оригинал ... просто сравните:

🚨⚪️🇸🇦 Luka Modrić has not accepted any proposal from Saudi and he has no intention to do so. The plan is to stay at Real Madrid.

Modrić has already agreed to new deal until 2024 weeks ago — as he wants to continue at Real Madrid.

No changes after Bellingham deal.
+7
-1
+6
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