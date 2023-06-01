По сообщениям Фабрицио Романо, Лука Модрич еще не принял предложение от Саудовской Аравии, поэтому пока не покинул «Реал».

Ранее сообщалось, что Модрич уже сказал «Мадриду», что он принимает предложение в размере 120 млн евро. Тем не менее, есть вероятность, что Модрич останется в «Реале», даже если клуб подпишет Джуда Беллингема.

Сообщалось, что 37-летний игрок договорился о продлении контракта с «Реалом» на один год после чемпионата мира в Катаре, хотя официально это соглашение еще не подписано.

Некоторые источники в Испании даже утверждают, что Модрич хочет уйти на пенсию только в «Реале» и откажется от огромной зарплаты из Саудовской Аравии.

А как считаете вы, останется ли хорват в «Мадриде»?