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Бензема все-таки уходит: «Реал» уже готовит прощание с нападающим в клубным аккаунтах 😢😢😢

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Прощай эпоха.

Форвард уже встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему руководители «Аль-Иттихада» предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно. Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча».

Как передает Foot Mercato, через несколько часов после этого форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Как утверждает The Athletic, форвард попросил физиотерапевта мадридцев отправиться в ближневосточную страну вместе с ним. Отмечается, что Бензема несколько месяцев обсуждал этот трансфер с физиотерапевтом.

А авторитетное Relevo пишет, что Бензема прибыл в Вальдебебас в среду около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала».

Benzema luce coche de lujo en Valdebebas: tiene un valor de más de 200.000€ - AS.com

После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы.

Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге.

10 комментариев

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xankeldi
Ответ Vlad
После Марсело теперь Бензема удостоился чести проводов с почестями. Но пройдоха Перес просто так выдворил Рамоса, КриРо, Каса. В последнем туре прощались с Бускетсом и Альбой. Возможно будет также трогательно
Этот «пройдоха» привел клуб к трофейному дождю. Он нравится или нет вошел в историю если не наравне, то после С.Бернабеу.
Касильясу Раулю и Гути, Йерро которых он «выдворил», работали/ют в системе клуба, Роналду ушел и как показало время вовремя. С ним прогресс бразильцев и Бензема не произошел бы.
Рамос ушел, потому что сам до конца не принимал предложение.
Перес поставил клуб выше игроков и оказался в итоге прав.
После окончания карьер эти легенды при желании всегда могут вернутся, в отличии от заклятых соперников, которые быть может и красиво прощались, но малое количество возвращалось.

Плюс еще финансовое состояние клуба, после таких убытков, как ковидный сезон, ремонт стадиона и убытке ввиде игр на маленьком поле клуб остаётся здоровым. И даже ошибки ввиде зарплат «тунеядцев» клуб остаётся на первых строчках среди спортивных организаций.
+3
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Геннадий Чеботарев
перец обязан сделать красивые и достойные проводы легенды.
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Vlad
Ответ Геннадий Чеботарев
перец обязан сделать красивые и достойные проводы легенды.
После Марсело теперь Бензема удостоился чести проводов с почестями. Но пройдоха Перес просто так выдворил Рамоса, КриРо, Каса. В последнем туре прощались с Бускетсом и Альбой. Возможно будет также трогательно
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Vlad
Ответ The Greatest Grenader
Одно не понимаю,в чём проблема туда перейти свободным в 24 году?именно сейчас...ну,договорился бы на 24 год,раз они такие исполнительные.
Видимо, в следующем году уже учитывая его возраст, деньги могут быть меньшие. Вы же сами видели: Бензема 2021/22 и Бензема 2022/23 были совсем другие, особенно это было видно в ЛЧ. Где гарантия, что за сезон 2023/24 этот прохиндей Перес не высушит и не выжмет все соки из Бенза и выставит за дверь, хорошо если ещё без травм?
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
После Марсело теперь Бензема удостоился чести проводов с почестями. Но пройдоха Перес просто так выдворил Рамоса, КриРо, Каса. В последнем туре прощались с Бускетсом и Альбой. Возможно будет также трогательно
а я прекрасно помню как перц выгнал Фернандо.
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The Greatest Grenader
Ответ Vlad
Видимо, в следующем году уже учитывая его возраст, деньги могут быть меньшие. Вы же сами видели: Бензема 2021/22 и Бензема 2022/23 были совсем другие, особенно это было видно в ЛЧ. Где гарантия, что за сезон 2023/24 этот прохиндей Перес не высушит и не выжмет все соки из Бенза и выставит за дверь, хорошо если ещё без травм?
Согласен,что он сдал.проблема только,что в Реале планировали на 24 год Холланда или Мбаппе.а сейчас кого брать топового?не Кейна же за 115 миллионов.
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Vlad
Ответ The Greatest Grenader
Согласен,что он сдал.проблема только,что в Реале планировали на 24 год Холланда или Мбаппе.а сейчас кого брать топового?не Кейна же за 115 миллионов.
Вроде были новости, что Мбаппе разочаровался в ПСЖ и готов перейти в Реал.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Вроде были новости, что Мбаппе разочаровался в ПСЖ и готов перейти в Реал.
зачем ему в Реал? в Париже он уже легенда. он чм и вице-чемпион,и ещё возьмёт,его достижениям могут только завидовать практически все звёзды. каръера спортивная уже состоялась. а ещё и больше сотки з/п. и зачем ему Реал? а холанд Реалу не нужен. он сильно ограниченный игрок и сильно зависящий от команды.
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