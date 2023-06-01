10 комментариев

Прощай эпоха.

Форвард уже встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему руководители «Аль-Иттихада» предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно. Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча».

Как передает Foot Mercato, через несколько часов после этого форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Как утверждает The Athletic, форвард попросил физиотерапевта мадридцев отправиться в ближневосточную страну вместе с ним. Отмечается, что Бензема несколько месяцев обсуждал этот трансфер с физиотерапевтом.

А авторитетное Relevo пишет, что Бензема прибыл в Вальдебебас в среду около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала».

После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы.

Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.

В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге.