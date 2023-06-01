10 комментариев

Бензема все-таки уходит: «Реал» уже готовит прощание с нападающим в клубным аккаунтах 😢😢😢
Прощай эпоха.
Форвард уже встретился с Флорентино Пересом и рассказал, что ему руководители «Аль-Иттихада» предлагают 100 млн евро чистыми ежегодно. Руководитель мадридского клуба готов принять любое решение обладателя «Золотого мяча».
Как передает Foot Mercato, через несколько часов после этого форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.
Как утверждает The Athletic, форвард попросил физиотерапевта мадридцев отправиться в ближневосточную страну вместе с ним. Отмечается, что Бензема несколько месяцев обсуждал этот трансфер с физиотерапевтом.
А авторитетное Relevo пишет, что Бензема прибыл в Вальдебебас в среду около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала».
После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы.
Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.
В текущем сезоне 35-летний игрок забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге.
Касильясу Раулю и Гути, Йерро которых он «выдворил», работали/ют в системе клуба, Роналду ушел и как показало время вовремя. С ним прогресс бразильцев и Бензема не произошел бы.
Рамос ушел, потому что сам до конца не принимал предложение.
Перес поставил клуб выше игроков и оказался в итоге прав.
После окончания карьер эти легенды при желании всегда могут вернутся, в отличии от заклятых соперников, которые быть может и красиво прощались, но малое количество возвращалось.
Плюс еще финансовое состояние клуба, после таких убытков, как ковидный сезон, ремонт стадиона и убытке ввиде игр на маленьком поле клуб остаётся здоровым. И даже ошибки ввиде зарплат «тунеядцев» клуб остаётся на первых строчках среди спортивных организаций.