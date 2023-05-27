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5 основных причин решения Асенсио покинуть «Реал»: позиция, время и Евро-2024

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По словам Уго Сересо из «Relevo», есть пять основных причин, по которым Марко Асенсио решил покинуть «Реал» этим летом.

1. Асенсио предпочитает играть нападающим, а не на флангах.

2. Он считает, что должен чаще выходить в стартовый состав «Реала».

3. Он недоволен тем, что получает мало игрового времени в крупных матчах.

4. Марко хочет чувствовать себя «счастливым и важным».

5. Он хочет быть полностью готовым к Евро-2024.

Испанец не будет продлевать действующий контракт, покинув клуб на правах свободного агента.

1 комментарий

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Заяцволк
О, ну это очевидно Ювентус вместо Влаховича
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