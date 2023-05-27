5 основных причин решения Асенсио покинуть «Реал»: позиция, время и Евро-2024
По словам Уго Сересо из «Relevo», есть пять основных причин, по которым Марко Асенсио решил покинуть «Реал» этим летом.
1. Асенсио предпочитает играть нападающим, а не на флангах.
2. Он считает, что должен чаще выходить в стартовый состав «Реала».
3. Он недоволен тем, что получает мало игрового времени в крупных матчах.
4. Марко хочет чувствовать себя «счастливым и важным».
5. Он хочет быть полностью готовым к Евро-2024.
Испанец не будет продлевать действующий контракт, покинув клуб на правах свободного агента.
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