В 37-м туре Ла Лиги «Реал» отправится в гости к «Севильи». «Сливочные» продолжают борьбу за серебро испанского первенства.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «Мадрида» на предстоящий матч.

Новости команд

«Севилья»

На следующей неделе «красно-белые» сразятся с «Ромой» в финале Лиге Европы. Мендилибар, вероятно, не станет рисковать некоторыми ключевыми футболистами в преддверии столь важной игры.

Тем более в Испании большее, на что может рассчитывать «Севилья» в этом сезоне, – проход в зону Лиги конференций. Встречу с «Мадридом» пропустят Гуйе и Навас из-за дисквалификации. Фернандо травмирован и не сразится с «королевским клубом».

«Реал»

В двух оставшихся матчах подопечным Анчелотти нужно побеждать, чтобы не оглядываться на результаты «Атлетико» в параллельных играх. За два тура до конца сезона «матрасники» отстают от «Реала» на одно очко.

Анчелотти уже определился с игроками, которые вместе с командой отправятся в Севилью.

Самая большая проблема «Мадрида» – травмы игроков атаки. Бензема почти всю встречу с «Райо» отыграл с повреждением ноги, сразу после матча французу наложили швы, в Севилью он не отправится. Винисиус также травмирован, он заработал повреждение колена.

Мариано, вы не удивитесь, сыграть тоже не сможет, Диас борется с мышечной травмой. Похоже, наконец настал звездный час Азара! Встречу с «Севильей» также пропустят травмированный Асенсио и Карвахаль, у которого накопилось слишком много желтых карточек.

Возможный состав «Мадрида» на матч против «Севильи»

Как вам такой состав? С каким счетом закончится игра? Делитесь предположениями в комментах!