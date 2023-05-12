Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес недавно прокомментировала пост бывшей подруги Эдера Милитао Каролины Лимы по случаю дня рождения их дочери Сесилии и вызвала забавную реакцию.

Лима пошутила по поводу трансфера Роналду в сториз аккаунта своей дочери.

«Джорджина прокомментировала фото с моего дня рождения. Я договариваюсь с ней о том, чтобы вернуть Криштиану в «Мадрид».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут в Эр-Рияде, вместе со своими пятью детьми с января после ухода португальца из «Манчестер Юнайтед».