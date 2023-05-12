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«Договариваюсь о возвращении Криштиану в «Реал». Бывшая девушка Эдера Милитао отреагировала на комментарий Джорджины Родригес

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Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес недавно прокомментировала пост бывшей подруги Эдера Милитао Каролины Лимы по случаю дня рождения их дочери Сесилии и вызвала забавную реакцию.

Лима пошутила по поводу трансфера Роналду в сториз аккаунта своей дочери.

«Джорджина прокомментировала фото с моего дня рождения. Я договариваюсь с ней о том, чтобы вернуть Криштиану в «Мадрид».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут в Эр-Рияде, вместе со своими пятью детьми с января после ухода португальца из «Манчестер Юнайтед».

2 комментария

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Фруктовый роналду
Криш уже сказал что европа для него закрыта.Аппетиты у криша не маленькие и зачем реалу раскошеливаться.Они и без криша рвут.Печально что после такого скандала его уже наврятли кто либо подпишет из европы.Он освободиться из альнасра через 3 года когда ему будет 41.Это конец просто понаблюдаем последние года великого футболиста
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Алексей Воскресенский
Ответ Фруктовый роналду
Криш уже сказал что европа для него закрыта.Аппетиты у криша не маленькие и зачем реалу раскошеливаться.Они и без криша рвут.Печально что после такого скандала его уже наврятли кто либо подпишет из европы.Он освободиться из альнасра через 3 года когда ему будет 41.Это конец просто понаблюдаем последние года великого футболиста
Ашотик, какой ты вумный..
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