В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» принимает в гостях «Ман Сити».

На 36-й минуте «Мадрид» вышел вперед. После передачи Камавинга Винисиус мощным ударом отправил мяч точно в ворота соперника.

Анчелотти красиво отпраздновал гол Жуниора со своим сыном. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.

Давиде вскочил со скамейки, подбежал к отцу, чтобы отметить взятие ворот.

Затем Анчелотти в точности повторил жест сына. Получилось весьма трогательно и ярко.

Давиде – мастер запоминающихся празднований. Вот так Анчелотти-младший отреагировал на победный гол Алабы в матче против «Альмерии».

Ошеломляющий гол Вальверде в ворота «Севильи» Давиде отметил со своим отцом.

Во втором тайме полуфинального матча ЛЧ «Сити» сравнял счет. Похоже, все решится в ответной встрече.