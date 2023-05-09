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📸 Анчелотти красиво отпраздновал гол Винисиуса в ворота «Сити» вместе со своим сыном

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В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» принимает в гостях «Ман Сити».

На 36-й минуте «Мадрид» вышел вперед. После передачи Камавинга Винисиус мощным ударом отправил мяч точно в ворота соперника.

Анчелотти красиво отпраздновал гол Жуниора со своим сыном. Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами момента.

Давиде вскочил со скамейки, подбежал к отцу, чтобы отметить взятие ворот.

Затем Анчелотти в точности повторил жест сына. Получилось весьма трогательно и ярко.

Давиде – мастер запоминающихся празднований. Вот так Анчелотти-младший отреагировал на победный гол Алабы в матче против «Альмерии».

Ошеломляющий гол Вальверде в ворота «Севильи» Давиде отметил со своим отцом.

Во втором тайме полуфинального матча ЛЧ «Сити» сравнял счет. Похоже, все решится в ответной встрече.

3 комментария

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Ivang King
Будто показал что как правильно это делать 😁
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Азамат Ракишев
там еще на заднем плане Одриосола также праздновал
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Андрей Хенто
Ну такой гол-красавец никого не сможет оставить равнодушным.
+1
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