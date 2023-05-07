Уникальное достижение Крооса: выиграл все возможные трофеи с двумя разными клубами
Тони Кроосу потребовалось девять лет, но он, наконец, сделал это.
Он заполучил трофей Кубка Испании, который был единственным недостающим элементом его головоломки.
Немецкий полузащитник выиграл все возможные трофеи сразу с двумя клубами.
Здесь мы перечисляем все крупные трофеи, которые он выиграл с «Баварией» и «Мадридом»:
6 х Клубный чемпионат мира
5 х Лига чемпионов
5 х Суперкубок УЕФА
3 х Ла Лига3 х Бундеслига
3 х Кубок Германии
3 х Суперкубок Испании
1 х Суперкубок Германии
1 х Кубок Испании
Впечатляет, правда?
Но он не единственный, кто сделал это, поскольку Давид Алаба тоже играл за «Баварию». В отличие от Тони, он выигрывал Бундеслигу колоссальные 10 раз, но только дважды поднимал трофей ЛЧ. Кстати, последним игроком, выигравшим все это с двумя разными клубами, был Криштиану Роналду еще в 2014 году.
Причем подряд
В 2009 и 2010