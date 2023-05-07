Тони Кроосу потребовалось девять лет, но он, наконец, сделал это.

Он заполучил трофей Кубка Испании, который был единственным недостающим элементом его головоломки.

Немецкий полузащитник выиграл все возможные трофеи сразу с двумя клубами.

Здесь мы перечисляем все крупные трофеи, которые он выиграл с «Баварией» и «Мадридом»:

6 х Клубный чемпионат мира

5 х Лига чемпионов

5 х Суперкубок УЕФА

3 х Ла Лига3 х Бундеслига

3 х Кубок Германии

3 х Суперкубок Испании

1 х Суперкубок Германии

1 х Кубок Испании

Впечатляет, правда?

Но он не единственный, кто сделал это, поскольку Давид Алаба тоже играл за «Баварию». В отличие от Тони, он выигрывал Бундеслигу колоссальные 10 раз, но только дважды поднимал трофей ЛЧ. Кстати, последним игроком, выигравшим все это с двумя разными клубами, был Криштиану Роналду еще в 2014 году.