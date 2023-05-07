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Уникальное достижение Крооса: выиграл все возможные трофеи с двумя разными клубами

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Тони Кроосу потребовалось девять лет, но он, наконец, сделал это.

Он заполучил трофей Кубка Испании, который был единственным недостающим элементом его головоломки.

Немецкий полузащитник выиграл все возможные трофеи сразу с двумя клубами.

Здесь мы перечисляем все крупные трофеи, которые он выиграл с «Баварией» и «Мадридом»:

6 х Клубный чемпионат мира

5 х Лига чемпионов

5 х Суперкубок УЕФА

3 х Ла Лига3 х Бундеслига

3 х Кубок Германии

3 х Суперкубок Испании

1 х Суперкубок Германии

1 х Кубок Испании

Впечатляет, правда?

Но он не единственный, кто сделал это, поскольку Давид Алаба тоже играл за «Баварию». В отличие от Тони, он выигрывал Бундеслигу колоссальные 10 раз, но только дважды поднимал трофей ЛЧ. Кстати, последним игроком, выигравшим все это с двумя разными клубами, был Криштиану Роналду еще в 2014 году.

5 комментариев

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Андрей Хенто
Алабе повезло конечно больше в этом плане, за два сезона в Мадриде смог сделать это. За Тони очень рад, наконец-то Мадриду покорился Кубок Испании и он записал на свой счет этот недостающий трофей. Спасибо Баварии за таких шикарных футболистов, особенно за Крооса, стал легендой Мадрида и подарил нам много позитивных эмоций. Шикарный полузащитник, гений.
+29
0
+29
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SergioRamos92
Ответ Андрей
а есть игрок который выиграл два требла с разными командами?
Да,Это’О
Причем подряд
В 2009 и 2010
+10
0
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Алексѣй Пестовъ
Без ФНЛ не считается
+1
0
+1
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Андрей
а есть игрок который выиграл два требла с разными командами?
0
0
0
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Добрый Ноунейм
Лига Европы? Конференций?
0
0
0
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