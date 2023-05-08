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😂😂😂 Типичный Рюдигер: награждение показалось ему скучным, поэтому он собирал конфетти и сыпал на партнеров

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В субботу «Реал» убрал последнего соперника на пути к Кубку Испании (обыграли «Осасуну» 2:1).  «Мадрид» не брал этот трофей с 2014 года, поэтому для большинства игроков он стал первым: отсюда и искренние эмоции – у многих игроков во время награждения не спадали улыбки.

Антонио Рюдигер выделился в неповторимом стиле: когда команда сидела на подиуме после поднятия кубка, немец собирал конфетти и сыпал их на партнеров. Досталось Карвахалю, Бензема и Асенсио – они были удивлены, но кажется, не рассержены.

9 комментариев

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DDii
Все-равно нечего не сравнится со Стулом Алабы
+28
-1
+27
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Жираф 12
Потрещал ,молодцом.Ассенсио не понял что происходит
+8
-1
+7
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Befire
Ответ DDii
Все-равно нечего не сравнится со Стулом Алабы
Со стулом Кокорина!
+8
-2
+6
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h22o
суетолог в действии!
+5
-1
+4
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Андрей Хенто
Хорошая атмосфера в команде - это один из элементов успеха. Рюди чувствует себя уверенно в команде, постоянно шутит и на него не держат обиду. Надеюсь повторит нечто подобное уже в Стамбуле.
+1
-1
0
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DDii
Ответ Befire
Со стулом Кокорина!
)))
0
0
0
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Igor Ivanov
Ответ garap83@ukr.net
Боже мой 🤦‍♂️ ,взрослый человек
И что?
0
0
0
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