9 комментариев

В субботу «Реал» убрал последнего соперника на пути к Кубку Испании (обыграли «Осасуну» 2:1). «Мадрид» не брал этот трофей с 2014 года, поэтому для большинства игроков он стал первым: отсюда и искренние эмоции – у многих игроков во время награждения не спадали улыбки.

Антонио Рюдигер выделился в неповторимом стиле: когда команда сидела на подиуме после поднятия кубка, немец собирал конфетти и сыпал их на партнеров. Досталось Карвахалю, Бензема и Асенсио – они были удивлены, но кажется, не рассержены.