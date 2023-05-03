Вы помните, что в составе «Мадрида» все еще числится Мариано Диас?

Нападающий долгое время находился в глубоком запасе, но наконец получил 13 минут в матче против «Жироны», которой «сливочные» в итоге уступили со счетом 2:4. Следующую встречу Мариано вновь смотрел со скамейки запасных.

Наступил 33-й тур Ла Лиги и Диас наконец попал в стартовый состав «Реала»! Для нападающего это целое событие, ведь он не появлялся на поле с первых минут матча почти год.

До встречи с «Сосьедадом» доминиканец в последний раз выходил в старте 15 мая 2022 года. Тогда «королевский клуб» сыграл вничью с «Кадисом», а Мариано записал на свой счет единственный гол «сливочных».

Но почему Анчелотти впервые за год вдруг решил выпустить Диаса в старте?

Тут все просто: у Карло особо не было выбора. Бензема отдыхает перед более важными матчами в ЛЧ и Кубке Испании, а Винисиус дисквалифицирован.

Осталось выяснить, почему тренер предпочел выпустить Мариано, а не другого нападающего «Реала». Может, Анчелотти забыл, что в команде есть некий Эден Азар?