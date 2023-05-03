Мариано вышел в стартовом составе «Мадрида» на матч с «Сосьедадом». Когда в последний раз Диас появлялся на поле с первых минут?
Вы помните, что в составе «Мадрида» все еще числится Мариано Диас?
Нападающий долгое время находился в глубоком запасе, но наконец получил 13 минут в матче против «Жироны», которой «сливочные» в итоге уступили со счетом 2:4. Следующую встречу Мариано вновь смотрел со скамейки запасных.
Наступил 33-й тур Ла Лиги и Диас наконец попал в стартовый состав «Реала»! Для нападающего это целое событие, ведь он не появлялся на поле с первых минут матча почти год.
До встречи с «Сосьедадом» доминиканец в последний раз выходил в старте 15 мая 2022 года. Тогда «королевский клуб» сыграл вничью с «Кадисом», а Мариано записал на свой счет единственный гол «сливочных».
Но почему Анчелотти впервые за год вдруг решил выпустить Диаса в старте?
Тут все просто: у Карло особо не было выбора. Бензема отдыхает перед более важными матчами в ЛЧ и Кубке Испании, а Винисиус дисквалифицирован.
Осталось выяснить, почему тренер предпочел выпустить Мариано, а не другого нападающего «Реала». Может, Анчелотти забыл, что в команде есть некий Эден Азар?
Хм. "Хотя бы Азара". Скажи кому-нибудь ещё несколько лет назад - засмеяли бы :) А теперь, когда особо некого поставить в центр нападения, Карло Анчелотти (!) предпочитает Мариано (!!) Эдену. Сюр. Вот и повод задуматься, насколько же Азар плох на тренировках.
P.s. Не понимаю, почему Альваро не в старте. Хотя, Карло виднее, конечно. Может быть, не готов.