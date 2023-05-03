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Мариано вышел в стартовом составе «Мадрида» на матч с «Сосьедадом». Когда в последний раз Диас появлялся на поле с первых минут?

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Вы помните, что в составе «Мадрида» все еще числится Мариано Диас?

Нападающий долгое время находился в глубоком запасе, но наконец получил 13 минут в матче против «Жироны», которой «сливочные» в итоге уступили со счетом 2:4. Следующую встречу Мариано вновь смотрел со скамейки запасных.

Наступил 33-й тур Ла Лиги и Диас наконец попал в стартовый состав «Реала»! Для нападающего это целое событие, ведь он не появлялся на поле с первых минут матча почти год.

LaLiga Santander 2022/2023 | Mariano, principal novedad en el Real Sociedad- Real Madrid: Consulta el once blanco - Eurosport

До встречи с «Сосьедадом» доминиканец в последний раз выходил в старте 15 мая 2022 года. Тогда «королевский клуб» сыграл вничью с «Кадисом», а Мариано записал на свой счет единственный гол «сливочных».

Но почему Анчелотти впервые за год вдруг решил выпустить Диаса в старте?

Тут все просто: у Карло особо не было выбора. Бензема отдыхает перед более важными матчами в ЛЧ и Кубке Испании, а Винисиус дисквалифицирован.

Осталось выяснить, почему тренер предпочел выпустить Мариано, а не другого нападающего «Реала». Может, Анчелотти забыл, что в команде есть некий Эден Азар?

3 комментария

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Эльдар Сулейманов
По быстрее бы его сплавить, ощущение будто он мои личные деньги кушает запарил уже, такой туповатый нападающий как он вообще в Реале оказался
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xDe xDe
Надеюсь, что Карло в перерыве сразу выпустит Альваро. Ну или хотя бы Азара.
Хм. "Хотя бы Азара". Скажи кому-нибудь ещё несколько лет назад - засмеяли бы :) А теперь, когда особо некого поставить в центр нападения, Карло Анчелотти (!) предпочитает Мариано (!!) Эдену. Сюр. Вот и повод задуматься, насколько же Азар плох на тренировках.

P.s. Не понимаю, почему Альваро не в старте. Хотя, Карло виднее, конечно. Может быть, не готов.
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Андрей Хенто
Мариано вышел и оставил команду в меньшинстве. Просто отвратителен от слова совсем.
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