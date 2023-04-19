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Ветеран «Реала» был взбешен после игры с «Челси», несмотря на победу. Он недоволен решениями Анчелотти

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Начо Фернандес Начо Фернандес
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Считает, что заслуживает большего.

Начо Фернандес рассердился на Карло Анчелотти после ответного матча Лиги чемпионов против «Челси».

18 апреля «Лос Бланкос» обеспечили себе место в полуфинале турнира, обыграв английскую команду со счетом 4:0 по сумме двух матчей. И хоть этот вечер принес радость болельщикам и игрокам «Реала», один из футболистов первой команды был не в лучшем настроении.

El Nacional сообщает, что поначалу Начо разозлился из-за решения Анчелотти не выпускать его в стартовом составе. Впоследствии защитник надеялся, что ему позволят сыграть после перерыва, так как Давид Алаба получил травму, однако Анчелотти решил заменить его Антонио Рюдигером.

В итоге игрок получил всего девять минут, выйдя на 81-й минуте вместо Дани Карвахаля, и такое решение главного тренера огорчило его.

На данный момент защитник получил от Анчелотти 2007 минут на поле в этом сезоне во всех соревнованиях — в общей сложности он провел 33 матча за «Мадрид».

Завершит ли Начо карьеру в «Реале», несмотря на недостаток игрового времени, или ему пора найти себе новый вызов?

5 комментариев

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Нук Гно
вчера были новости о том, что Начо никогда не жалуется на игровое время
+16
0
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Мирворис Мирмахмудов
Вброс
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Merdan Ataberdiyev
Не знаю как отреагировал Начо, но было видно реакция Карима на свой замен.
+2
0
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