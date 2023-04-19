Ветеран «Реала» был взбешен после игры с «Челси», несмотря на победу. Он недоволен решениями Анчелотти
Считает, что заслуживает большего.
Начо Фернандес рассердился на Карло Анчелотти после ответного матча Лиги чемпионов против «Челси».
18 апреля «Лос Бланкос» обеспечили себе место в полуфинале турнира, обыграв английскую команду со счетом 4:0 по сумме двух матчей. И хоть этот вечер принес радость болельщикам и игрокам «Реала», один из футболистов первой команды был не в лучшем настроении.
El Nacional сообщает, что поначалу Начо разозлился из-за решения Анчелотти не выпускать его в стартовом составе. Впоследствии защитник надеялся, что ему позволят сыграть после перерыва, так как Давид Алаба получил травму, однако Анчелотти решил заменить его Антонио Рюдигером.
В итоге игрок получил всего девять минут, выйдя на 81-й минуте вместо Дани Карвахаля, и такое решение главного тренера огорчило его.
На данный момент защитник получил от Анчелотти 2007 минут на поле в этом сезоне во всех соревнованиях — в общей сложности он провел 33 матча за «Мадрид».
Завершит ли Начо карьеру в «Реале», несмотря на недостаток игрового времени, или ему пора найти себе новый вызов?
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