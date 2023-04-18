12 комментариев

Фанаты «Челси» весь матч доставали Куртуа: бельгиец нашел идеальный способ ответить на издевательства🔥🔥🔥
Красиво сделал и красиво сыграл.
Во вчерашнем ответном матче ЛЧ с «Челси» голкиперу «Реала» пришлось нелегко - мало того, что лондонцы периодически мощно давили, так еще и болельщики были не слишком благожелательно настроены к своему бывшему вратарю - ранее Тибо играл как раз за «Челси».
Например, в этом эпизоде болельщик посчитал веселым не отдавать Куртуа мяч.
Но бельгийца таким не проймешь - в матче он сыграл на «ноль», а на все ужимки ответил одним жестом - поцеловал эмблему «Реала», глядя на трибуну фанатов «Челси».
Лучший вратарь мира с большим опережением остальных
Преклоняюсь перед способностями Куртуа, действительно отличный вратарь, стабильно в топ-3 мира, но не уважаю его вообще, как человека. Челси ему многое дал, а он сбежал оттуда, как последняя крыса, подставив клуб. Особенно забавно слышать его заявления про любовь к детям, как единственный мотиватор перехода, при этом игнорировать напрочь институт семьи. Максимально отталкивающий от себя человек, я рад, что он в итоге ушёл. В Челси он и близко не играл, как сейчас. Единственное, что обидно, Чеха задвинули из-за него и испортили карьеру. Он точно этого не заслужил. Куртуа тогда выиграл конкуренцию не потому, что был сильнее. Просто в Челси решили сделать ставку на будущее и прогадали.