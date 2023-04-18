12 комментариев

Красиво сделал и красиво сыграл.

Во вчерашнем ответном матче ЛЧ с «Челси» голкиперу «Реала» пришлось нелегко - мало того, что лондонцы периодически мощно давили, так еще и болельщики были не слишком благожелательно настроены к своему бывшему вратарю - ранее Тибо играл как раз за «Челси».

Например, в этом эпизоде болельщик посчитал веселым не отдавать Куртуа мяч.

Но бельгийца таким не проймешь - в матче он сыграл на «ноль», а на все ужимки ответил одним жестом - поцеловал эмблему «Реала», глядя на трибуну фанатов «Челси».