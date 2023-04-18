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Фанаты «Челси» весь матч доставали Куртуа: бельгиец нашел идеальный способ ответить на издевательства🔥🔥🔥

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Красиво сделал и красиво сыграл.

Во вчерашнем ответном матче ЛЧ с «Челси» голкиперу «Реала» пришлось нелегко - мало того, что лондонцы периодически мощно давили, так еще и болельщики были не слишком благожелательно настроены к своему бывшему вратарю - ранее Тибо играл как раз за «Челси».

Например, в этом эпизоде болельщик посчитал веселым не отдавать Куртуа мяч.

Но бельгийца таким не проймешь - в матче он сыграл на «ноль», а на все ужимки ответил одним жестом - поцеловал эмблему «Реала», глядя на трибуну фанатов «Челси».

12 комментариев

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Нефанатик
Сейчас фанаты Челси и Бчк расскажут нам какой Куртуа мерзкий)))
Лучший вратарь мира с большим опережением остальных
+65
-8
+57
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Тиджани Бабангида
Вчера был лучшим. Вытаскивал «мертвые» мячи
+31
-1
+30
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Schiaff1no
Идеальный способ ответить- ноль на табло рядом с Челси
+17
-1
+16
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шампион
Челси нужно было отыгрываться. Куртуа наверное был только рад дурачку, укравшему время у своей команды.
+8
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+8
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андрей калуцких
"Например, в этом эпизоде болельщик посчитал веселым не отдавать Куртуа мяч." - ну да. Твоя команда проигрывает, а ты считаешь "веселым" потянуть время)))) Я так понимаю, что на последнем фото Куртуа благодарит этого барана, что тот тянул время и это не пришлось делать самому Тибо))))
+4
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Jesus Garsia
Чувак который мяч не отдал пипец на обезьяну похож
+2
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Mcconaughey_lol
Ответ Нефанатик
Сейчас фанаты Челси и Бчк расскажут нам какой Куртуа мерзкий))) Лучший вратарь мира с большим опережением остальных
А что, человек не может быть мерзким и при этом оставаться лучшим в своем деле ?
Преклоняюсь перед способностями Куртуа, действительно отличный вратарь, стабильно в топ-3 мира, но не уважаю его вообще, как человека. Челси ему многое дал, а он сбежал оттуда, как последняя крыса, подставив клуб. Особенно забавно слышать его заявления про любовь к детям, как единственный мотиватор перехода, при этом игнорировать напрочь институт семьи. Максимально отталкивающий от себя человек, я рад, что он в итоге ушёл. В Челси он и близко не играл, как сейчас. Единственное, что обидно, Чеха задвинули из-за него и испортили карьеру. Он точно этого не заслужил. Куртуа тогда выиграл конкуренцию не потому, что был сильнее. Просто в Челси решили сделать ставку на будущее и прогадали.
+3
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xDe xDe
Ответ Промах Мораты
но первый сезон в реале мы то не забудем и за что он получил прозвище дыркуа
Было дело, кто ж спорит. Но теперь-то он Стенкуа, причём полностью заслуженно)
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Руся Окс
красавец
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moldfan
Терпеть не могу его. Но вратарь он великолепный, последние 2 года, пожалуй лучший в мире.
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f0rmoceft
В очередном топ-матче Куртуа тащит, никто не умеет это делать лучше него.
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Промах Мораты
Ответ Нефанатик
Сейчас фанаты Челси и Бчк расскажут нам какой Куртуа мерзкий))) Лучший вратарь мира с большим опережением остальных
но первый сезон в реале мы то не забудем и за что он получил прозвище дыркуа
+3
-3
0
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