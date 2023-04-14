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Без Крооса и Вини. Новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Кадиса»

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В 29-м туре Ла Лиги «Реал» отправится в гости к «Кадису».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Новости команд

«Кадис»

У соперника «сливочных» много потерь. Диарра, Окампо, Сальдуа и Эскаланте травмированы. Карселен и Ледесма пропустят встречу из-за дисквалификации. Хозяева уже поделились заявкой на игру.

«Реал»

«Королевский клуб» остался без Менди, Крооса и Винисиуса. Игроки травмированы. Анчелотти уже определился с футболистами, которые отправятся в Кадис.

Возможный состав «Мадрида» на матч против «Кадиса»

Какой прогноз даете на игру? Делитесь мнением в комментах.

1 комментарий

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Ivang King
Отличная возможность Азара поиграть хоть и не для кого то, а для себя любимого, надеюсь уважения к себе он не потерял )
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