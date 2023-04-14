Без Крооса и Вини. Новости команд и возможный состав «Реала» на матч против «Кадиса»
В 29-м туре Ла Лиги «Реал» отправится в гости к «Кадису».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.
Новости команд
«Кадис»
У соперника «сливочных» много потерь. Диарра, Окампо, Сальдуа и Эскаланте травмированы. Карселен и Ледесма пропустят встречу из-за дисквалификации. Хозяева уже поделились заявкой на игру.
«Реал»
«Королевский клуб» остался без Менди, Крооса и Винисиуса. Игроки травмированы. Анчелотти уже определился с футболистами, которые отправятся в Кадис.
Возможный состав «Мадрида» на матч против «Кадиса»
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