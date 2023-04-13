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«Винисиус не проявил к нему никакого уважения». Рио Фердиданд о противостоянии Риса Джеймса и Винисиуса

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Рио Фердинанд призвал Риса Джеймса улучшить свою игру во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Мадрида», поскольку вчера вечером Винисиус не увидел в нем препятствия для себя.

«У Риса никогда не было более сложной игры, чем сегодня», — сказал Фердинанд о выступлении Джеймса.

«Винисиус не проявил к нему никакого уважения, а на «Стемфорд Бридж» легче не будет. Рису нужно признать проблему и разобраться, где он допустил ошибку».

7 комментариев

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Xallo
Кукурелью убрать из челси обратно в брайтон его сослать. Бесполезный шлак. Удаление привез команде . Без чила в Лондоне ловить нечего.
+1
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Xallo
Ответ Марат Измайлов
исключение только Араухо,хотя в последнем матче и ему было не сладко 😁
Вини сам признал что араухо лучший защитник против которого тот играл
0
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Яндиев Джабраил
Ответ Марат Измайлов
исключение только Араухо,хотя в последнем матче и ему было не сладко 😁
Он его 1 раз обвел
0
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Яндиев Джабраил
Ответ Black UF
Не только в последнем
А каком ещё
0
0
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Black UF
Ответ Марат Измайлов
исключение только Араухо,хотя в последнем матче и ему было не сладко 😁
Не только в последнем
+2
0
+2
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Марат Измайлов
Ответ Андрей Хенто
Винисиус для многих игроков защиты является кошмаром.
исключение только Араухо,хотя в последнем матче и ему было не сладко 😁
+1
0
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Андрей Хенто
Винисиус для многих игроков защиты является кошмаром.
+9
0
+9
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