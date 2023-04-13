7 комментариев

Рио Фердинанд призвал Риса Джеймса улучшить свою игру во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Мадрида», поскольку вчера вечером Винисиус не увидел в нем препятствия для себя.

«У Риса никогда не было более сложной игры, чем сегодня», — сказал Фердинанд о выступлении Джеймса.

«Винисиус не проявил к нему никакого уважения, а на «Стемфорд Бридж» легче не будет. Рису нужно признать проблему и разобраться, где он допустил ошибку».