Скоро узнаем, сбудется ли.

Судя по всему, Карло Анчелотти талантлив не только в тренерском деле, но и в прогнозах. Оказывается, он предсказал финалистов Лиги чемпионов, и есть вероятность, что именно эти команды дойдут до последнего этапа.

В феврале, когда «Реал» играл с «Осасуной» в Ла Лиге, Анчелотти сказал своему коллеге Хагобе Аррасате, что они встретятся в финале Кубка Испании. Именно это и произойдет 6 мая, так как обе команды выиграли в полуфинале.

А теперь спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини в разговоре с La Reppublica рассказал, что у Анчелотти было предсказание и о финале Лиги чемпионов:

«Вы знаете, в чем проблема? У Анчелотти, который сейчас находится в «Реале», тоже есть нерешенный вопрос в Стамбуле. Сразу после жеребьевки он позвонил мне и сказал: «Паоло, увидимся в Стамбуле, хорошо?»

Финал ЛЧ в этом году будет проходить в Стамбуле так же, как и в 2005-м, когда «Ливерпуль» выиграл у «Милана» в серии пенальти.

В тот период Анчелотти был главным тренером «Милана», а капитаном — Мальдини. «Россонери» упустили преимущество в три гола в финале, дав сопернику перевести игру в дополнительное время. Матч закончился со счетом 3:3, но в серии пенальти англичане выиграли 3:2.

«Милан» сыграет с «Наполи» в четвертьфинале, а «Интер» или «Бенфика» будут ждать его в полуфинале.

«Лос Бланкос» предстоит встреча с «Челси», а в следующем туре они сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Бавария».

Как думаете, прогноз Карло сбудется?