Говорит Мадрид
Блог

Марсело помог «Флуминенсе» выиграть Лигу Кариока

Клубы Клубы
Флуминенсе Флуминенсе
Марсело Марсело
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Новый клуб Марсело «Флуминенсе» стал победителем Лиги Кариока – чемпионата штата Рио-де-Жанейро, обыграв по итогам двух матчей «Фламенго» (4-3). Марсело в ответной игре забил гол и положил начало волевой победе.

Напомним, что бывший капитан «Мадрида» уже играл за «Флуминенсе» с 2005 по 2007 год. Победу в Лиге Кариока он одержал во второй раз.

«Флуминенсе» выиграл 33-й трофей чемпионата штата в своей истории. Больше побед только у «Фламенго» – 37.

Поздравляем Марсело с очередным успехом в карьере!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
сколько уже кубков у него?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий