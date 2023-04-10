Новый клуб Марсело «Флуминенсе» стал победителем Лиги Кариока – чемпионата штата Рио-де-Жанейро, обыграв по итогам двух матчей «Фламенго» (4-3). Марсело в ответной игре забил гол и положил начало волевой победе.

Напомним, что бывший капитан «Мадрида» уже играл за «Флуминенсе» с 2005 по 2007 год. Победу в Лиге Кариока он одержал во второй раз.

«Флуминенсе» выиграл 33-й трофей чемпионата штата в своей истории. Больше побед только у «Фламенго» – 37.

Поздравляем Марсело с очередным успехом в карьере!