В Испании проходит Íscar Cup – турнир, в котором соревнуются детские команды из разных стран.

В матче за третье место сражаются «Гранада» и «Реал». За команду академии «Мадрида» забил 10-летний сын Азара – Лео. Гол получился очень зрелищным и быстро завирусился в сети. Взгляните и вы:

Фанатов «сливочных» впечатлил талант Лео. Болельщики принялись сравнивать сына с отцом:

💭 «Этот ребенок приемный, это очевидно».

💭 «Ого, оказывается, «Реалу» стоило подписать сына Азара, а не самого Эдена!»

💭 «Лео Азар приносит «Реалу» больше пользы, чем Эден».

💭 «О боже, надеюсь, Азар назвал своего сына не в честь Месси. Очень талантливый мальчик, рад за него».

💭 «Мы увидим топовую игру Азара на «Бернабеу» в 2030 году. Только это будет не Эден, а его сын».

💭 «А можно поменять их местами? Лео отправить в основу «Реала», а Эден пусть сидит на скамейке в детской команде».

💭 «Тот самый случай, когда отец должен взять пример с сына».

Как вам гол Лео? Впечатляет?