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«Он остановился после ЧМ-2018, но никому не сказал». Марко ван Бастен обвиняет Эдена Азара в бездействии

Марко ван Бастен Марко ван Бастен
Эден Азар Эден Азар
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Голландская легенда Марко ван Бастен сказал, что суперзвезда мадридского «Реала» Эден Азар — это тень самого себя. «Сливочные» подписали бельгийца за 100 млн евро из «Челси» в 2019 году и сделали его самым высокооплачиваемым игроком в составе, отдав культовый «7» номер.

Однако, как мы все знаем, история Эдена Азара в «Мадриде» пошла не по плану. Он забил всего четыре гола в Ла Лиге с момента переезда в Испанию четыре года назад.

В этом сезоне Азар не пользуется популярностью у Карло Анчелотти. Он сыграл 321 минуту за восемь матчей.

Ван Бастен обличил Азара, заявив, что футболист перестал усердно работать после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Эден Азар остановился после ЧМ-2018, но никому не сказал. Они этого еще не знают. Он был исключительно хорош, но теперь часто получает травмы. В конце концов, он теперь тень самого себя. Он был игроком мирового класса, а сейчас он волнуется, думая: «Могу ли я еще что-нибудь сделать?», - заявил Ван Бастен Ziggo Sport.

У Азара осталось чуть больше года по контракту с «Реалом», но, как сообщается, гиганты Ла Лиги очень хотят от него избавиться.

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