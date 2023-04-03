Ферлан Менди пропустит шесть недель из-за последней травмы.

Ожидалось, что француза не будет месяц, но обследование подтвердило, что восстановление займет на две недели больше предполагаемого срока.

Менди преследуют травмы с тех пор, как он перешел в «Реал Мадрид» в 2019 году за 48 млн евро. Это уже десятое повреждение 27-летнего футболиста на «Сантьяго Бернабеу».

Левый защитник принял участие в 25 матчах команды в этом сезоне и пропустил 16 из-за травм. Теперь он должен будет пропустить еще 10.

В отсутствии Ферлана Менди, Карло Анчелотти часто использует на левом фланге Камавингу.