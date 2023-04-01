Инсайды об уходе Карло Анчелотти из «Мадрида» следующим летом появляются еще с февраля. Фаворитом на пост приёмника Карло считается Юлиан Нагельсманн, ранее успешно поработавший в «Лейпциге» и «Баварии». Рассмотрим 2 наиболее возможных пути изменений в игре «Реала» при новом тренере.

Одной из особенностей карьеры немца – акцент на работе с молодыми игроками. Учитывая это, шансы продления Тони Крооса и Луки Модрича значительно снижаются. Кариму Бензема, однако, не стоит беспокоиться из-за отсутствия альтернатив.

Мы также взяли на себя смелость включить в состав возвращающегося из аренды Браима Диаса, и подписание Джуда Беллингема, которого Флорентино Перес давно сделал приоритетным трансфером.

Вариант 1: 4-2-3-1

Нагельсманн – один из немногих современных тренеров, который использует теневого атакующего полузащитника. Такой игрок не выглядит номинальной десяткой, но дает много энергии в атаке и много созидает.

Родриго выглядит наиболее очевидным кандидатом на это место, поскольку мы уже видели, как Анчелотти использовал его в аналогичной роли в этом сезоне.

Плавное варьирование позициями, которое использует Нагельсманн, может создавать хаос и путать ориентировки соперников. Браим Диас приедет, вероятно, в качестве главной замены Бензема.

Единственным недостатком является отсутствие подходящего правого вингера. В то время как качества Вальверде могут идеально соответствовать стилю Анчелотти, Нагельсманну, скорее всего, понадобится более креативный и инициативный вингер. Есть Асенсио, но ему не хватает стабильности.

Успех команды в такой схеме в значительной степени зависит от дуэта полузащитников. Нагельсманну нужны боевые хавбеки, способные как отбирать мяч, так и создавать моменты – связка Беллингема-Тчуамени выглядит подходящим вариантом.

Вариант 2: 3-4-2-1

Нагельсманн умеет использовать и систему с тремя центральными защитниками. И похоже, у «Реала» есть игроки для этого.

Рюдигер блистал в аналогичной схеме в "Челси", но в «Мадриде», вероятно, будет играть центрального, а не крайнего в тройке, а Алаба будет делать продвигающие рывки.

В центре поля Вальверде мог бы стать идеальным напарником для Беллингема благодаря умению выполнять широкий диапазон задач.

Винисиус и Родриго в роли двух крайних нападающих кажутся очевидными, но есть нюанс. Родриго хорошо действует в полулфангах, а Вини предпочитает большие свободные зоны и отходит ближе к боковой линии. Возможно, ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться, но с талантом его уровня легко представить быструю адаптацию.