Дани Карвахаль в очередной раз провалился, когда сборная Испания встретилась с Шотландией в Глазго в квалификационном матче на Евро 2024 (2:0).

Защитник «Реала» вышел на поле на 46-й минуте и уже через пять минут поспособствовал второму голу Скотта Мактомини.

Посмотрите сами:

Болельщики в Twitter жестко отреагировали на игру Карвахаля:

💬WolfRMFC: «Дани Карвахаль – это один из лучших примеров того, что «ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, чтобы стать злодеем», смотреть, как он играет в футбол сегодня – это действительно пытка».

💬Noodle Vini: «Латераль «Реала» вышел в перерыве, но уже через 5 минут у него не было сил, чтобы догнать соперника, что привело к голу. Карвахаль, я тебя люблю, но пора уходить…».

💬Ammxr: «Как честный болельщик «Реала» скажу, что с Карвахалем все кончено. Отправьте его в Китай, потому что он потерян, но все еще выходит в старте за «Реал».

💬Faysal: «Карвахаль в 2015 по 2019 г.был игроком элиты, одним из лучших в своем поколении, но с прошлого года или около того я не видел более конченного игрока».

💬19OTWO: «Тот факт, что Карвахаль наш основной правый защитник и планов по его замене у клуба нет многое говорит о некомпетентности руководства. Это просто невероятно».