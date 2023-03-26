25 марта сборная Хорватии сыграла отборочный матч на Евро 2024 против Уэльса (1:1), а Лука Модрич установил рекорд, став самым возрастным игроком, выходившем на поле в истории национальной сборной – Луке было 37 лет и 197 дней. Прошедший матч с Уэльсом для него 163-й в составе сборной. Велика вероятность, что он обновит собственный рекорд уже завтра в игре против Турции.

Ветеран «Мадрида» не собирается завершать карьеру в Хорватии, несмотря на почтенный возраст и тот факт, что его контракт с клубом истекает этим летом.

Во время пресс-конференции перед игрой с Уэльсом, Модрича спросили должен ли он попрощаться со сборной, чтобы продлить соглашение с «Бернабеу».

«Отвечу четко и ясно – нет», - заявил Лука.

«Я хочу остаться в «Мадриде» и надеюсь, что это произойдет».