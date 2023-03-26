По информации ESPN Brasil, «Реал» предложил Винисиусу в следующем сезоне взять культовый 7-й номер, но вингер отказался.

Возможно, это жест уважения к нынешнему обладателю «семерки» – Эдену Азару. Хоть бельгиец почти не выходит на поле, он все еще является игроком «Мадрида», а его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Между тем, журналист Bernabeu Digital предположил, что Винисиус ждет, когда в клубе освободится 11-й номер. Сейчас с цифрой 11 на спине выступает Марко Асенсио, вероятно, испанец покинет «Реал» в конце этого сезона. По информации некоторых источников, Асенсио может присоединиться к «Барселоне».

Вини играл под 11-м номером за «Кастилью». После ухода Гарета Бэйла бразилец хотел взять этот номер, но заветная цифра на футболке досталась Асенсио. С этого сезона Винисиус выступает под 11-м номером за сборную Бразилии.

В «Мадриде» 7-й номер считается культовым. С «семеркой» на спине за «сливочных» играли Бутрагеньо, Рауль и Роналду.

Как скоро Винисиус сможет выйти на поле под 11-м номером?