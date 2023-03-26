Говорит Мадрид
Блог

Винисиус отказался взять «семерку». Вингер ждет, когда в команде освободится другой номер

Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Марко Асенсио Марко Асенсио
Клубы Клубы
Эден Азар Эден Азар
Футбол Футбол

По информации ESPN Brasil, «Реал» предложил Винисиусу в следующем сезоне взять культовый 7-й номер, но вингер отказался.

Возможно, это жест уважения к нынешнему обладателю «семерки» – Эдену Азару. Хоть бельгиец почти не выходит на поле, он все еще является игроком «Мадрида», а его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Между тем, журналист Bernabeu Digital предположил, что Винисиус ждет, когда в клубе освободится 11-й номер. Сейчас с цифрой 11 на спине выступает Марко Асенсио, вероятно, испанец покинет «Реал» в конце этого сезона. По информации некоторых источников, Асенсио может присоединиться к «Барселоне».

Вини играл под 11-м номером за «Кастилью». После ухода Гарета Бэйла бразилец хотел взять этот номер, но заветная цифра на футболке досталась Асенсио. С этого сезона Винисиус выступает под 11-м номером за сборную Бразилии.

В «Мадриде» 7-й номер считается культовым. С «семеркой» на спине за «сливочных» играли Бутрагеньо, Рауль и Роналду.

Как скоро Винисиус сможет выйти на поле под 11-м номером?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Не вижу в нынешнем составе Реала подходящего кандидата на 7 номер, кроме Вальверде. Интересно, что он сам об этом думает, и думает ли клуб над таким вариантом.

Как по мне - было бы просто идеально!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий