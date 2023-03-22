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Кто заменит Анчелотти в «Реале»? Смотрим на основных кандидатов

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Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа
Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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Уже некоторое время ходят слухи о том, что Карло Анчелотти покинет свой пост этим летом. Давайте посмотрим, кто может заменить итальянца в «Мадриде»:

Рауль

Нынешнего тренера «Кастильи» многие видят преемником Анчелотти. Он тренировал только молодежку «Реала» и отклонял предложения других клубов в надежде получить шанс поработать в первой команде «Мадрида».

Маурисио Почеттино

Аргентинец — вечный кандидат в тренеры «Реала» и сейчас он без команды. Важный момент – Почеттино очень нравится Флорентино Пересу.

Томас Тухель

Немца давно называют одним из основных кандидатов на пост тренера «Мадрида». У него есть опыт руководства топ-клубами: «Боруссией», «ПСЖ» и «Челси», с которыми он выигрывал титулы, включая Лигу чемпионов.

Хаби Алонсо

После обучения в молодежной академии «Реал Мадрид» в качестве тренера Алонсо получил опыт во второй команде «Реал Сосьедад», с которой он добился продвижения в Сегунду. Теперь Хаби в «Леверкузене» - он оживил клуб, и в «Реале» не могли этого не заметить.

Зинедин Зидан

Француз всегда в списке кандидатов на пост тренера «Реала», с которыми он триумфально побеждал в Лиге чемпионов три раза подряд. Сейчас Зидан без команды, но в Королевском клубе двери для него всегда открыты.

Альваро Арбелоа

Бывший игрок «Мадрида», а ныне тренер «Хувениль А» мог бы заменить Анчелотти, хотя переход в первую команду из детской кажется маловероятным, но у Альваро большая поддержка в клубе.

 

1 комментарий

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Азиз Ибодуллаев
Арбелоа? Серьезно?
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