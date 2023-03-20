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🤨 «Менять двух футболистов на 60-й минуте кажется мне странным». Анчелотти подвергся критике из-за отказа от изменений в составе

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Слишком любит Бензема.

«Я не делал замены раньше, потому что менять двух футболистов на 60-й минуте кажется мне странным», - сказал Карло Анчелотти.

«Я очень горжусь своими игроками сегодня вечером. Они играли хорошо, мы играли хорошо, и я сделал правильные замены», - добавил он.

Многие болельщики «Мадрида» хотели, чтобы Анчелотти заменил Карима Бензема уже в перерыве. Тем не менее, француз отыграл все 90 минут.

То же самое относится и к Луке Модричу - болельщики хотели, чтобы тренер освежил команду, выпустив Орельена Тчуамени после первого тайма.

💭 «Бензема была плох на протяжении всего сезона. Почему мы задаем этот вопрос? Он играет 1 игру и идет в лазарет, где пропускает еще 5 матчей, и так по кругу».

💭 «Мы плохо играли, мистер Анчелотти. Карим Бензема убивает нашу игру».

💭 «Я продолжаю говорить, что Мадрид еще пожалеет о сотрудничестве с Анчелотти».

Согласны?

6 комментариев

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инна витенберг
Вопрос к руководству , где Холанд , где Мбапе где Белингем , Где Де Брюне. Почему не собираем новую сборную мира
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Real_v_dushe
Ответ The Greatest Grenader
Причём тут датчик в мяче, если там офсайд? Гол шальной у Реала был,а барса просто забила.
Потому датчик реагирует на момент отрыва мяча от ноги при его последнем касании и чётко даёт сотую долю секунды, когда считать офсайд, соответственно точно и автоматически определять офсайд, в Испании система часто не может точно определить этот момент (она основана на видео с камер, которые к слову сами имеют погрешность и в таких закрытых эпихзодах она вообще серьёзная), стоп-кадр, который выбрали для определения офсайда, на мой взгляд не имеет отношения к нему, стоп-кадр должен был быть взять чуть более поздний.
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The Greatest Grenader
Ответ Хазяин
Тут вопрос не к Анчи а руководящему кругу, нет чистого форварда кроме Бензема. Да и он не убивал игру чисто говоря. У меня больше вопросов возникло к защите, а именно к Карве. После 90 минуты совершенно не отыгрывал на защите и атака пошла с его края
Какой топ форвард пойдёт, если у Бензема место в составе гарантировано?Бензу и другим надо брать пример с Модрича, который готов со скамейки выходить в следующем сезоне. Тогда больше шансов подписать кого-то из топов. Тот же Беллингем не приедит, если будет на лавке сидеть.
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The Greatest Grenader
Ответ Real_v_dushe
План Анчелотти работал, просто шарной гол в раздевалку изменил многое, не будь его, всё бы было иначе. Да и по факту гол Асенсио - это же его ходы. То, что его отменили другой вопрос, но будь в Ла Лиге фифашная система с датчиками в мячах, гол бы, уверен засчитали.
Причём тут датчик в мяче, если там офсайд? Гол шальной у Реала был,а барса просто забила.
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Real_v_dushe
План Анчелотти работал, просто шарной гол в раздевалку изменил многое, не будь его, всё бы было иначе. Да и по факту гол Асенсио - это же его ходы. То, что его отменили другой вопрос, но будь в Ла Лиге фифашная система с датчиками в мячах, гол бы, уверен засчитали.
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+2
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Хазяин
Тут вопрос не к Анчи а руководящему кругу, нет чистого форварда кроме Бензема. Да и он не убивал игру чисто говоря. У меня больше вопросов возникло к защите, а именно к Карве. После 90 минуты совершенно не отыгрывал на защите и атака пошла с его края
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+3
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