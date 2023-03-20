Слишком любит Бензема.

«Я не делал замены раньше, потому что менять двух футболистов на 60-й минуте кажется мне странным», - сказал Карло Анчелотти.

«Я очень горжусь своими игроками сегодня вечером. Они играли хорошо, мы играли хорошо, и я сделал правильные замены», - добавил он.

Многие болельщики «Мадрида» хотели, чтобы Анчелотти заменил Карима Бензема уже в перерыве. Тем не менее, француз отыграл все 90 минут.

То же самое относится и к Луке Модричу - болельщики хотели, чтобы тренер освежил команду, выпустив Орельена Тчуамени после первого тайма.

💭 «Бензема была плох на протяжении всего сезона. Почему мы задаем этот вопрос? Он играет 1 игру и идет в лазарет, где пропускает еще 5 матчей, и так по кругу».

💭 «Мы плохо играли, мистер Анчелотти. Карим Бензема убивает нашу игру».

💭 «Я продолжаю говорить, что Мадрид еще пожалеет о сотрудничестве с Анчелотти».

Согласны?