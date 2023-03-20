8 комментариев

«Мадриду» вновь не удалось справиться с командой Хави.

А ведь начиналось все прекрасно! Араухо головой замкнул передачу Винисиуса четко в ворота Тер Стегена, который даже не сумел устоять на ногах. Бразилец утешал расстроенного защитника «блауграны».

В самой концовке первого тайма «Барселона» налетела на ворота Куртуа. Рафинья был на очень выгодной позиции и мог сравнивать, но просто не попал по мячу. Каталонцы продолжили атаку, «сливочным» удалось отбиться, но в игру вступил Серджи Роберто, который отлично сыграл на подборе и сравнял счет.

Во второй половине встречи команды долго не могли поменять цифры на табло. На 81-й минуте «Реал» вновь вышел вперед благодаря голу Асенсио. К сожалению, Марко находился в офсайде, такой гол судья засчитывать не стал.

«Мадрид» упустил ничью уже в добавленное время. Франк Кессиэ, вошедший в игру на 77-й минуте, получил мяч от Бальде на дальней и забил точно в угол ворот Куртуа.

Команда Анчелотти в третий раз подряд уступает своему заклятому сопернику.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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Был ли у Асенсио офсайд? Почему «Мадрид» на этот раз уступил каталонцам?