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Куртуа – лучший, Модрич – худший: оценки игроков «Реала» за класико

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Марко Асенсио Марко Асенсио
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«Мадриду» вновь не удалось справиться с командой Хави.

А ведь начиналось все прекрасно! Араухо головой замкнул передачу Винисиуса четко в ворота Тер Стегена, который даже не сумел устоять на ногах. Бразилец утешал расстроенного защитника «блауграны».

В самой концовке первого тайма «Барселона» налетела на ворота Куртуа. Рафинья был на очень выгодной позиции и мог сравнивать, но просто не попал по мячу. Каталонцы продолжили атаку, «сливочным» удалось отбиться, но в игру вступил Серджи Роберто, который отлично сыграл на подборе и сравнял счет.

Во второй половине встречи команды долго не могли поменять цифры на табло. На 81-й минуте «Реал» вновь вышел вперед благодаря голу Асенсио. К сожалению, Марко находился в офсайде, такой гол судья засчитывать не стал.

«Мадрид» упустил ничью уже в добавленное время. Франк Кессиэ, вошедший в игру на 77-й минуте, получил мяч от Бальде на дальней и забил точно в угол ворот Куртуа.

Команда Анчелотти в третий раз подряд уступает своему заклятому сопернику.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Барселоны»

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Был ли у Асенсио офсайд? Почему «Мадрид» на этот раз уступил каталонцам?

8 комментариев

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30-71
Худшим был Анчеллоти, спасибо и прощай
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Joni Arm
они что пятой точкой матч смотрели?
Бензема, Вальверде и Кросс были были мертвые !
Винни , Модричь и Карвахаль хоть что-то пытались сделать.
Тибо лучший !
Анчи спасибо ,досвидания.
Тухелью велкам.
Перес готовь кошелёк ,старый жлоб.
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Асан Хайруллин
На замену нет напада тиранного плана. Который жил бы в штрафной. Навесы ой как просились, да не на кого было вешать
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Raul Bloodworth
Худший Менди, который в очередной раз провалился. Его нельзя к основе подпускать, пускай гниет на лавке с азаром.
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Rovshen Gucci
Ответ Kidlax
А за что Бензема 6.9?
Бензема надо было убрать. Вообще бесполезным играком был.
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Kidlax
Ответ Андрей Хенто
Куртуа спасибо за матч, прекрасную игру провел и во много благодаря ему Мадрид до самого конца оставался в игре. По Модричу не согласен, был куда полезнее и активнее того же Тони, который на мой взгляд сегодня не попал в игру ( как в прочем и Бензема). А худшим я бы назвал Карвахаля. Позволил прострелить Левандовски с ленточки, подняв ногу, после чего была серия рикошетов и Барселона сравняла счет перед самым перерывом. Ну и во втором голе есть его вина, ведь он пришел с его фланга, а Дани даже не успел вернуться.
Еще и в атаке кучу моментов запорол
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Kidlax
А за что Бензема 6.9?
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Андрей Хенто
Куртуа спасибо за матч, прекрасную игру провел и во много благодаря ему Мадрид до самого конца оставался в игре. По Модричу не согласен, был куда полезнее и активнее того же Тони, который на мой взгляд сегодня не попал в игру ( как в прочем и Бензема). А худшим я бы назвал Карвахаля. Позволил прострелить Левандовски с ленточки, подняв ногу, после чего была серия рикошетов и Барселона сравняла счет перед самым перерывом. Ну и во втором голе есть его вина, ведь он пришел с его фланга, а Дани даже не успел вернуться.
+2
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