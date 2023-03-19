7 комментариев

Потенциальный трансфер Джуда Беллингема в «Реал Мадрид» в последнее время стал одной из самых обсуждаемых тем на «Сантьяго Бернабеу».

Клуб ясно дал понять, что английский полузащитник — главная цель на лето.

Однако, по словам Кристиана Фалька из Bild, «сливочные» также проявляют интерес к Йошко Гвардиолу. Клубу нужен молодой и универсальный защитник.

Проблема в том, что хорват будет стоить более 100 млн евро, как и Беллингем. Естественно, подписать обоих нереально, и «сливочным» придется выбирать между ними.

Кого бы выбрали вы? И почему?