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Беллингем или Гвардиол? «Мадрид» стоит перед важным выбором

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Потенциальный трансфер Джуда Беллингема в «Реал Мадрид» в последнее время стал  одной из самых обсуждаемых тем на «Сантьяго Бернабеу».

Клуб ясно дал понять, что английский полузащитник — главная цель на лето.

Однако, по словам Кристиана Фалька из Bild, «сливочные» также проявляют интерес к Йошко Гвардиолу. Клубу нужен молодой и универсальный защитник.

Проблема в том, что хорват будет стоить более 100 млн евро, как и Беллингем. Естественно, подписать обоих нереально, и «сливочным» придется выбирать между ними.

Кого бы выбрали вы? И почему?

7 комментариев

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Jon Snow
Чем Беллингем сильнее Деле Али? А Гвардиол Игнашевича?
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Антон
Вообще не вижу здесь сложности выбора, учитывая возраст Модрича и Крооса.
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Андрей Хенто
Ответ Алексей Радевич
И кто жеж такой топ в Кастилье???? Они 4 игры не побеждают, топы прям невозможные
А ну это показатель, конечно. Мадрид до игры с Эспаньолом тоже не смог одержать победу в трех матчах, получается топов нет в команде нет? Ну это если следовать Вашей логики. Можно же постепенно интегрировать в матчах против не самых сильных соперников одного-двух игроков к основе.
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Алексей Радевич
Ответ Андрей Хенто
Может стоит обратить внимание на Кастилью? Надо больше давать шансов Аррибасу, подтягивать к основе Нико Паза и возможно тогда не придется платить огромнейшие деньги за Беллингема. Тем более никто не знает, сможет ли он заиграть так же, как в том же Дортмунде, где на тебя оказывается куда меньше давления прессы, болельщиков + стоимость будет накладывать определенный отпечаток.
И кто жеж такой топ в Кастилье???? Они 4 игры не побеждают, топы прям невозможные
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Joni Arm
Не одного и не второго .Халанд цель номер один. Халанд неделю назад возил Гвардиола мордой о газон.
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Dag Dad
Ответ Андрей Хенто
Может стоит обратить внимание на Кастилью? Надо больше давать шансов Аррибасу, подтягивать к основе Нико Паза и возможно тогда не придется платить огромнейшие деньги за Беллингема. Тем более никто не знает, сможет ли он заиграть так же, как в том же Дортмунде, где на тебя оказывается куда меньше давления прессы, болельщиков + стоимость будет накладывать определенный отпечаток.
Ты что такое говоришь? Реалу же выгодно покупать всяких уголков ,чем брать кого из Кастильи
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Андрей Хенто
Может стоит обратить внимание на Кастилью? Надо больше давать шансов Аррибасу, подтягивать к основе Нико Паза и возможно тогда не придется платить огромнейшие деньги за Беллингема. Тем более никто не знает, сможет ли он заиграть так же, как в том же Дортмунде, где на тебя оказывается куда меньше давления прессы, болельщиков + стоимость будет накладывать определенный отпечаток.
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