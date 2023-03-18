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Помните прощание Азара с «Челси»? Его «мечта» сбылась спустя 4 года

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Когда в июне 2019-го Эден Азар уезжал из Лондона, он попрощался с болельщиками «Челси» такими словами:

«Челси» и особенно болельщики «Челси» всегда будут особенными для меня, и в следующем сезоне я буду следить за вашими результатами. Надеюсь, жеребьевка сведет нас в Лиге чемпионов в следующем сезоне и в каждом последующем, чтобы встретиться с вами снова.

Спустя четыре года слова Азара сбылись: «Реал» встретится с «Челси» в 1/4 ЛЧ – только вот Азар, вероятно, будет наблюдать за игрой со скамейки.

3 комментария

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dreamstep
Азару даже больно не придется делать болельщикам Челси, будет сидеть на лавке и выхватывать апплодисменты когда камера его будет крупным планом брать )
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Ruslan3132
"Спустя четыре года слова Азара сбылись"
То есть прошлогоднее противостояние против Челси не в счет?
а так конечно глупое пожелание...или вылететь из ЛЧ или выбить свой бывший клуб )
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Олег Никитин
Будет возможность на трибуну подняться)
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