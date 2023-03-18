Когда в июне 2019-го Эден Азар уезжал из Лондона, он попрощался с болельщиками «Челси» такими словами:

«Челси» и особенно болельщики «Челси» всегда будут особенными для меня, и в следующем сезоне я буду следить за вашими результатами. Надеюсь, жеребьевка сведет нас в Лиге чемпионов в следующем сезоне и в каждом последующем, чтобы встретиться с вами снова.

Спустя четыре года слова Азара сбылись: «Реал» встретится с «Челси» в 1/4 ЛЧ – только вот Азар, вероятно, будет наблюдать за игрой со скамейки.