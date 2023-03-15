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«Чувак хуже Лаоса». Фанаты «Реала» недовольны выбором арбитра на класико

Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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19 марта «Реал» второй раз за месяц сыграет с «Барсой». На этот раз команды встретятся в рамках Ла Лиги.

Главным судьей матча назначен Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Такой выбор арбитра очень не понравился поклонникам «королевского клуба».

Бенгоэчеа работал на матче за Суперкубок Испании в январе. В той встрече каталонцы одержали победу со счетом 3:1, футболисты обеих команд получили по два «горчичника».

В умах фанатов «Мадрида» Рикардо – отрицательный персонаж. Болельщики уверены, что арбитр предвзят, поскольку многие спорные эпизоды он решал в пользу «блауграны» и других соперников «сливочных». Фанаты распространяют в соцсетях вот такой коллаж:

Болельщики делятся своим недовольством:

💭 «Для «Мадрида» этот чувак хуже, чем Матеу Лаос».

💭 «Он был на VAR, когда «Мадриду» не дали два чистых пенальти после двух фолов на Варане. Лангле его ударил, а Ракитич дергал за футболку».

💭 «Чертов Бенгоэчеа! Каждый раз, когда я вижу его, я вспоминаю ту мерзкую симуляцию, когда Криштиану получил вторую желтую в матче за Суперкубок. Это решение было просто ужасным».

💭 «Я вообще не удивлен! «Барселона» покупает арбитров, и очень скоро это будет доказано в суде. Надеюсь, хоть в этот раз чувак не будет откровенно помогать каталонцам».

💭 «Хиль Мансано или Лаос были бы намного лучшими вариантами! Но по какой-то причине они очень редко судят самые крупные матчи в Испании, лол».

А как вы относитесь к Бенгоэчеа? Действительно ли он предвзят в своей работе?

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