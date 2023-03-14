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⚡️ «Мы не разговариваем друг с другом». Азар признался, что у него нет диалога с Анчелотти. Это вообще как? 🤷

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Странные вещи творятся в Мадриде.

«Между мной и Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы много разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем», - сказал Эден Азар.

Очевидно, что такая ситуация не может хорошо влиять на положение бельгийца в команде. Недавно Анчелотти говорил:

«Азар в порядке. Он тренируется. Он хочет играть».

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Теперь же, если верить словам Эдена, оказывается, что итальянец не общается со своим футболистом. Так откуда же он знает, что Азар в порядке и хочет играть?

Все это выглядит странно, не находите? Особенно, на фоне последних новостей, где бельгиец говорит о намерениях остаться в клубе еще на один сезон.

Если это неизбежно, то может быть стоит попытаться использовать игрока, который обходится клубу в 600 тысяч евро в неделю?

2 комментария

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Davron Mamadzhanov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну вдруг они жестами общаются. Азар, улыбаясь, радуясь за своё теплое местечко, показывает тренеру большой палец, а Карло ему в ответ - средний!)
Хахахахахх
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0
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Кан и Баллак сидят в баре
Ну вдруг они жестами общаются. Азар, улыбаясь, радуясь за своё теплое местечко, показывает тренеру большой палец, а Карло ему в ответ - средний!)
+3
0
+3
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