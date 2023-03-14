Странные вещи творятся в Мадриде.

«Между мной и Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы много разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем», - сказал Эден Азар.

Очевидно, что такая ситуация не может хорошо влиять на положение бельгийца в команде. Недавно Анчелотти говорил:

«Азар в порядке. Он тренируется. Он хочет играть».

Теперь же, если верить словам Эдена, оказывается, что итальянец не общается со своим футболистом. Так откуда же он знает, что Азар в порядке и хочет играть?

Все это выглядит странно, не находите? Особенно, на фоне последних новостей, где бельгиец говорит о намерениях остаться в клубе еще на один сезон.

Если это неизбежно, то может быть стоит попытаться использовать игрока, который обходится клубу в 600 тысяч евро в неделю?