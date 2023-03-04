Команда пытается догнать оторвавшуюся «Барселону».

Карло Анчелотти составил список из 22 игроков, которые отправятся в Севилью на матч против «Бетиса». Он пройдет в воскресенье, 4 марта.

Вратари: Тибо Куртуа, Луис Лопес, Лукас Каньисарес.

Защитники: Эдер Милитао, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль.

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Феде Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Тони Кроос.

Нападающие: Мариано Диас, Эден Азар, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Альваро Родригес, Карим Бензема.

Помимо давно травмированных Ферлана Менде и Давида Алабы, в заявке вы не найдете еще две фамилии. Лука Модрич получил дисквалификацию за пятую желтую карточку в сезоне, которую он схватил в мадридском дерби.

Помимо травмированных Ферлана Менди и Давида Алабы, в составе отсутствуют еще два имени.

Лука Модрич получил дисквалификацию на один матч за пятую желтую карточку в сезоне против «Атлетико». Андрей Лунин не попал в заявку из-за гастроэнтерита.