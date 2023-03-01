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👌«Азар в порядке». Анчелотти подтвердил готовность бельгийца помочь команде в завтрашнем класико 🏟️

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Будет дебют?

Карло Анчелотти подтвердил, что Эден Азар находится в отличном состоянии и готов сыграть в своем первом в жизни класико.

«Азар в порядке», - сказал Анчелотти во время пресс-конференции, когда его спросили о бельгийском нападающем.

Также Анчелотти добавил: «Он тренируется. Он хочет играть. Может быть, у него будет игровое время».

Напомним, что Азар не играл за «Реал Мадрид» в Ла Лиге с ноября прошлого года. Его последним матчем за королевский клуб было поражение от «Касереньо» со счетом 1:0 в Кубке Испании.

32-летний футболист сыграл всего семь игр за «Реал Мадрид» в этом сезоне. Удивительно, но Азар никогда не играл против «Барселоны», будучи игроком мадридской команды.

2 комментария

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Искандер Нагимов
Может на скамейки посидеть
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Harut Hovsepyan
Даже в тексте чувствуется значительный акцент на слове "может". До сих пор хочется, конечно, в него верить, но сил на это уже нет, увы!
+4
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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