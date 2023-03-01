Будет дебют?

Карло Анчелотти подтвердил, что Эден Азар находится в отличном состоянии и готов сыграть в своем первом в жизни класико.

«Азар в порядке», - сказал Анчелотти во время пресс-конференции, когда его спросили о бельгийском нападающем.

Также Анчелотти добавил: «Он тренируется. Он хочет играть. Может быть, у него будет игровое время».

Напомним, что Азар не играл за «Реал Мадрид» в Ла Лиге с ноября прошлого года. Его последним матчем за королевский клуб было поражение от «Касереньо» со счетом 1:0 в Кубке Испании.

32-летний футболист сыграл всего семь игр за «Реал Мадрид» в этом сезоне. Удивительно, но Азар никогда не играл против «Барселоны», будучи игроком мадридской команды.