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Летом Винисиус заберет исторический номер в «Реале» – но есть условие

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В следующем сезоне Винисиус Жуниор будет претендовать на футболку под номером 7, сообщает DefensaCentral. Ранее Винисиус выступал за «Мадрид» под 25-м и 20-м номерами.

Ожидается, что этим летом мадридский «Реал» расстанется с Эденом Азаром, поэтому футболка №7 станет доступной впервые с 2019 года.

После ухода Криштиану в 2018-м семерку забрал Мариано – но через год руководство передало ее Азару. Бельгиец ходит в футболе №7 уже почти 4 года – похоже, пришло время расставаться.

Под седьмым номером за «Реал» также выступали Раймон Копа, Амансио Амаро, Хуанито, Эмилио Бутрагеньо и Рауль.

2 комментария

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Black heart
Ответ Joe Moor
Кстати как там Хазард поживает? Восстановился ли после травмы?
Кайфует
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joe Moor
Кстати как там Хазард поживает? Восстановился ли после травмы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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