Асенсио открыл счет в матче с «Эльче». Свой гол Марко отпраздновал очень символично

А гол-то как хорош!

Сегодня «Реал» принимает «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги.

С первой же минуты мадридцы ринулись в атаку, создав несколько моментов, а уже на 8-й минуте Асенсио открыл счет.

Марко сам протащил мяч через половину поля, обойдя несколько соперников. Полузащитник с легкостью влетел в штрафную по центру и покатил в дальний угол. Бадия попытался остановить удар, но скорость была слишком велика.

Сегоня, 15 февраля, Международный день борьбы с раком у детей, и отпраздновал Асенсио очень символично. Предположительно, забив гол, он сделал жест в поддержку борющихся с этой тяжелой болезнью.

Марко имеет прямое отношение к этой проблеме — его мама умерла от рака. И сегодня он объявил об открытии фонда, который будет помогать проводить медицинские исследования, подбирать питание, следить за психологическим и психическим состоянием детей с этой страшной болезнью.

Так держать!